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Сотрудники "Самаранефтегаза" передали книги библиотеке

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Трудовой коллектив АО "Самаранефтегаз" присоединился к общероссийской акции "Дарите книги с любовью", приуроченной к Международному дню дарения книг 14 февраля. Нефтяники организовали сбор и передачу книг библиотеке в селе Дубовый Умет Волжского района. Проведение подобных акций - неотъемлемая часть корпоративной культуры НК "Роснефть".

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Главной целью события является обновление библиотечного фонда и его пополнение современной литературой. Среди собранных нефтяниками книг - детская литература, произведения классиков, энциклопедии.

"Хотелось бы поблагодарить коллектив Самаранефтегаза за сбор книг для нашей библиотеки. Среди них много детской литературы, которая, уверена, будет востребована нашими юными читателями", - говорит Наталья Алексеевна Ермолаева, заведующая детским отделением МБУК "Межпоселенческая библиотека муниципального района Волжский Самарской области".

Старейшее районное учреждение культуры и нефтедобывающее предприятие связывают давние дружеские отношения. В 2015 году библиотека переехала в новое современное здание, построенном при финансовой поддержке АО "Самаранефтегаз". До той поры она располагалась то в детском саду, то в местном ДК. Также в этом учреждении нефтяники не раз организовывали передвижную выставку "Рыбное богатство Волги" для юных жителей района. Детей и подростков знакомили с ценными породами рыб, в том числе занесенными в Красную книгу России. Юные посетители выставки участвовали в мастер-классе по росписи речной гальки.

Стоит отметить, что сбор книг для библиотек - не единственная акция, в которой участвуют сотрудники дочернего общества НК "Роснефть". Традиционным направлением корпоративного волонтерства является охрана окружающей среды - высадка деревьев, уборка прибрежных территорий, расчистка родников и парков. Большое значение для нефтяников имеют волонтерские проекты, направленные на поддержку детей. В числе значимых - акции "Новогоднее чудо" и "Собери ребенка к школе", направленные на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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