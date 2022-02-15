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Банк "Открытие": Больше половины женщин в ПФО не носят шубы из натурального меха

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большинство жителей Приволжья не носят шубы из натурального меха и меховые шапки и против использования животных для производства меховых изделий — вполне в духе ESG-ценностей, предполагающих экологически чистое производство и бережное отношение к природе. При этом сторонников натуральных меховых шуб среди женщин больше, чем среди мужчин. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах".

57% мужчин и 26% женщин в ПФО не носят зимой шубы из натурального меха, предпочитая им пуховики, 26% мужчин и 13% женщин сообщили, что никогда не носили шуб и не собираются. При этом 7% мужчин и 17% женщин ранее носили шубы, но отказались от них. 3% мужчин и 7% женщин носят шубы только из искусственного меха. Убежденными поклонниками натуральных шуб остаются 37% женщин и 6% мужчин. 71% мужчин и 62% женщин не носят меховые шапки, считая это старомодным, еще 14% мужчин и 21% женщин игнорируют шапки из меха из соображений экологичности, а вот 15% мужчин и 17% женщин продолжают их носить.

34% мужчин и 36% женщин считают, что делать шубы из меха животных допустимо, потому что в них тепло, это красиво и модно. По мнению 50% мужчин и 45% женщин, делать шубы из меха животных скорее недопустимо или категорически недопустимо. Еще 16% мужчин и 19% женщин убеждены, что шубы можно делать только из искусственного меха; 70% мужчин и 56% женщин — респондентов из региона никогда в жизни не покупали шуб в подарок другому человеку. 7% мужчин и 36% женщин покупали шубы только себе. 22% мужчин и 8% женщин покупали шубу другому человеку (мужчины предсказуемо делали это гораздо чаще).

56% мужчин и 31% женщин не хотели бы иметь шубу. Из тех, кто хотел бы, 13% мужчин и 17% женщин предпочитают шубу из искусственного меха, 13% мужчин и 42% женщин — из меха норки (это самый популярный вариант среди "шубоносцев"), 2% мужчин и 5% женщин — из меха соболя, 9% мужчин и 2% женщин — из меха песца, 4% мужчин и 3% женщин — из меха чернобурой лисицы, 3% мужчин — из меха бобра, 51% мужчин и 30% женщин не готовы потратить на шубу ни копейки. Уложиться в 30 тысяч рублей рассчитывают 15% мужчин и 18% женщин, 13% мужчин и 19% женщин оценили бюджет шубы мечты в 30-50 тысяч рублей. 15% мужчин и 20% женщин закладываются на 50-100 тысяч. 6% мужчин и 13% женщин допускают покупку мехового изделия стоимостью свыше 100 тысяч рублей. При этом, как показывает опыт компании "Росгосстрах", относительно недорогие меховые изделия россияне страхуют в составе остального домашнего имущества в дополнение к страхованию своей недвижимости. А вот дорогие шубы стоимостью от 100 тысяч рублей страхуются уже с указанием меха, из которого они изготовлены, даты изготовления, бренда изготовителя и страховой суммы.

*Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах" 6–10 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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