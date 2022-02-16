В 94% случаев дети раннего возраста заражаются COVID-19 в семье

Главный внештатный специалист-педиатр министерства здравоохранения Самарской области по Тольятти, главный врач Тольяттинской детской клинической больницы Светлана Гаршина дала рекомендации по профилактике и лечению детей, заболевших COVID-19.

"В условиях новой волны COVID-19 наряду с "дельтой" широкое распространение получил штамм "омикрон". Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, заболевание у них протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, требующие госпитализации. У детей серьезное осложнение — мультисистемный воспалительный синдром (МВС) — может развиться через 1-4 недели после перенесенной инфекции. Вероятнее всего, МВС у детей — это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющийся не во время, а через 1-4 недели после перенесенного заболевания", — рассказала врач.

Она отметила, что МВС может развиться и у детей которые болели COVID-19 в легкой или даже бессимптомной форме. Возможная причина его развития, скорее всего — гипериммунная реакция организма на вирус, только отсроченная по времени.

"Для МВС характерно острое начало — быстрое появление лихорадки, причем температура плохо снижается антипиретиками, нарастающие симптомы интоксикации. Второй характерный признак — появление различных вариантов сыпи. Третий признак, на который надо обращать внимание — увеличение лимфатических узлов различной локализации. Также нередко появляются расстройства желудочно-кишечного тракта. Грозные симптомы — снижение артериального давления, иногда вплоть до проявления шока, а также нарушение работы сердца", — сообщила Светлана Гаршина.

По результатам анализа заболеваемости на прошедшей неделе отмечается значимый рост заболеваемости в возрастной группе до 1 года и снижение заболеваемости в возрастных группах 7-14 и 15-17 лет. Младенцы до года — самая уязвимая категория, так как имеют незрелую иммунную систему. Формирование иммунитета у детей — процесс длительный и складывается из нескольких критических периодов, чаще всего выделяют пять основных: до 28 дней жизни, до 4-6 месяцев, до 2 лет, до 4-6 лет, до 12-15 лет.

В 94% случаев дети раннего возраста заражаются в семье, отметила педиатр.

"Пока нет вакцины против COVID-19 для детей, нужно создать эффект кокона за счет вакцинации взрослых членов семьи и подростков от 12 — 17 лет, чтобы обезопасить детей, особенно младенцев, от участия в эпидемическом процессе. Кроме вакцинации окружающих малыша родственников, рекомендуется соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, режимные моменты, правила личной гигиены. Для детей наиболее актуально проведение общеукрепляющих мероприятий: важно упорядочить режим дня, обеспечить достаточную продолжительность сна, полноценное сбалансированное питание. Во время прогулки сохранять социальную дистанцию и исключить посещение многолюдных общественных мест", - посоветовала Светлана Гаршина.