Программа концертов в Музее модерна на февраль

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Во второй половине февраля Музей модерна представит концертную программу из двух событий. Мероприятия проходят по воскресеньям, в 16:00. 20 февраля гостей ждет концерт музыки Филиппа Гобера и Шарля-Мари Видора, а 26 февраля - музыка Астора Пьяццоллы.