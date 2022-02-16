Сергей Китайчик рассказал, чем опасен постковид для маленьких самарцев

Главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням у детей Сергей Китайчик рассказал, как менялась ситуация с детской заболеваемостью с начала пандемии, что происходит сегодня и какие последствия COVID-19 можно спрогнозировать сейчас.

"На сегодняшний день можно сказать, что дети болеют новой коронавирусной инфекцией. Болели и предыдущим штаммом "дельта", при этом мы получали очень тяжелые формы детского ковида. Были даже летальные случаи с поражением легких, — рассказал главврач Самарской областной детской инфекционной больницы. — Сейчас пришел новый вариант ковидной инфекции — "омикрон". Мы столкнулись с тем, что дети болеют гораздо чаще, чем раньше, болеют массово".

Как объяснил Сергей Китайчик, сейчас COVID-19 протекает как тяжелая вирусная инфекция по типу гриппозной: с общей интоксикацией и поражением верхних отделов дыхательных путей. Состояние интоксикации проявляется в виде озноба, высокой температуры до 39-40С. При этом важно отметить, что болеют дети всех возрастов — от новорожденных до подростков. Особенно уязвимы на этом витке пандемии — малыши.

"Наш стационар работает в соответствии с приказом министерства здравоохранения Самарской области на детей раннего возраста — первых трех лет жизни, так как именно они в наибольшей степени подвержены этой инфекции в плане тяжести и прогноза течения заболевания", — отметил главврач.

По словам Сергея Китайчика на сегодняшний день больницы работают с большим напряжением как для персонала, так и для пациентов.

"Областная детская инфекционная больница работает как ковидный госпиталь. Открыты дополнительные койки в связи с высокой заболеваемостью среди детей и во второй городской больнице, а также открыты дополнительные койки в больнице Середавина", — рассказал Сергей Китайчик.

Как объяснил инфекционист, в течение нескольких лет мы будем пожинать плоды перенесенного ковида.

"То, что мы видим уже сейчас: у детей имеют место изменения со стороны сердца, в том числе постковидные миокардиты. Также фиксируем астеновегетативный синдром — у детей общая слабость отслеживается, они быстро устают, появляется бессонница. Также могут обостряться хронические (или активироваться, если они были в зачатке) поражения центральной нервной системы, — рассказал главврач Самарской областной детской инфекционной больницы. — После перенесенного COVID-19 к нам дети поступают с очень сложными заболеваниями центральной нервной системы в том числе инфекционной природы — это энцефалиты. То есть сначала новая коронавирусная инфекция, а потом через 2-3 месяца, а иногда и через 2-3 недели, возникает очень тяжелый энцефалит, и мы уже боремся не только за сохранение каких-то функций мозга, но и за жизнь".

Сергей Китайчик подчеркнул, что уже можно сделать определенные выводы, в частности о том, что ковид — серьезное инфекционное заболевание, в том числе и для детей в плане постковидных последствий, которые медицина только начала изучать.

Также врачи обращают внимание, что самая уязвимая категория — младенцы до года, так как они имеют незрелую иммунную систему. Очень важно, чтобы взрослые члены семьи и подростки от 12-17 лет обезопасили себя с помощью прививки и тем самым защитили самых маленьких членов семей. Кроме того, по-прежнему важно соблюдать меры все профилактические меры, правила личной гигиены, не посещать общественные места, торговые центры в период особой эпидемиологической обстановки.