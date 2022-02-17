Минтранс Самарской области через суд требует от "XXI века" отремонтировать ул. Демократическую

Министерство транспорта и автодорог Самарской области подало иск в суд на ООО "Научно-производственная фирма "XXI век". Суть требований минтранса заключается в устранении колейности на ул. Демократической от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой.
Ремонт должен быть произведен до 15 апреля. Если подрядчик не выполнит гарантийные работы по госконтракту, то ведомство просит взыскивать с ООО по 100 тыс. руб. в день.
Слушания по делу должны были начаться 17 февраля, но информации на сайте суда пока нет.
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.