Минтранс Самарской области через суд требует от "XXI века" отремонтировать ул. Демократическую

Министерство транспорта и автодорог Самарской области подало иск в суд на ООО "Научно-производственная фирма "XXI век". Суть требований минтранса заключается в устранении колейности на ул. Демократической от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой.

Ремонт должен быть произведен до 15 апреля. Если подрядчик не выполнит гарантийные работы по госконтракту, то ведомство просит взыскивать с ООО по 100 тыс. руб. в день.

Слушания по делу должны были начаться 17 февраля, но информации на сайте суда пока нет.