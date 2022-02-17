В Тольятти пропал 18-летний парень

В Тольятти разыскивают пропавшего 18-летнего Максима Козина, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

9 февраля, около 12:30, молодой человек ушел из дома на ул. Механизаторов и не вернулся.

Приметы пропавшего: 18-20 лет, худощавого телосложения, рост 155-160 см, был одет в черную жилетку, черную кофту с капюшоном, черную бейсболку, белую куртку до пояса, темные джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто видел молодого человека или располагает информацией о том, где он может находиться, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по тел. 8 (8482) 93-47-50, 89649667642,112. Информацию можно озвучить дежурному офицеру пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области тел. 8(999)-701-02-33.