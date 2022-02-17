В Тольятти пропал 18-летний парень

В Тольятти разыскивают пропавшего 18-летнего Максима Козина, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
9 февраля, около 12:30, молодой человек ушел из дома на ул. Механизаторов и не вернулся.
Приметы пропавшего: 18-20 лет, худощавого телосложения, рост 155-160 см, был одет в черную жилетку, черную кофту с капюшоном, черную бейсболку, белую куртку до пояса, темные джинсы и черные кроссовки.
Всех, кто видел молодого человека или располагает информацией о том, где он может находиться, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по тел. 8 (8482) 93-47-50, 89649667642,112. Информацию можно озвучить дежурному офицеру пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области тел. 8(999)-701-02-33.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.