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Занятость Экономическая политика

Арконик СМЗ подтвердил звание одного из лучших работодателей России

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арконик СМЗ (Самарский металлургический завод) третий год подряд входит в рейтинг лучших работодателей России по версии группы компаний HeadHunter. Предприятие — единственный представитель Самарской области в топ-50 крупных компаний численностью 1001-5000 сотрудников.

Признание со стороны профессионального сообщества и непосредственно сотрудников, чье мнение — один из ключевых критериев величины итогового балла в рейтинге, говорит об эффективности комплексной работы Арконик СМЗ по созданию комфортной рабочей среды и растущей привлекательности бренда работодателя.

"Мы гордимся тем, что несмотря на любые внешние факторы, мы выполняем все обязательства перед сотрудниками, наш коллективный договор признан одним из лучших в регионе, — рассказывает Михаил Спичак, генеральный директор Арконик СМЗ. — Мы ведем систематическую работу по улучшению условий труда: от обеспечения средствами индивидуальной защиты высочайшего уровня безопасности и инвестиций в модернизацию производственных участков до расширения возможностей профессионального обучения и карьерного роста. Мы активно, в том числе финансово, поощряем желание молодежи на заводе заниматься практической наукой, а благодаря глобальной экспертизе Arconic у наших сотрудников есть доступ к лучшим международным практикам в области металлургии и ведения бизнес-процессов. Например, сотрудники пользуются научно-исследовательской базой Arconic — современными технологиями, решениями и всеми наработками за 136 лет существования отрасли, что помогает заводу готовить лучших специалистов в отрасли".

Рейтинг лучших работодателей HeadHunter — наиболее масштабный и авторитетный в своей сфере. Распределение компаний в рейтинге производится на основании итогового балла, который складывается из трех ключевых показателей: эффективность HR-подразделений, мнение сотрудников о компании и их готовность рекомендовать ее в качестве места работы друзьям, а также мнение соискателей. Посмотреть полные результаты рейтинга можно здесь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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