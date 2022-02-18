Арконик СМЗ подтвердил звание одного из лучших работодателей России

Арконик СМЗ (Самарский металлургический завод) третий год подряд входит в рейтинг лучших работодателей России по версии группы компаний HeadHunter. Предприятие — единственный представитель Самарской области в топ-50 крупных компаний численностью 1001-5000 сотрудников.

Признание со стороны профессионального сообщества и непосредственно сотрудников, чье мнение — один из ключевых критериев величины итогового балла в рейтинге, говорит об эффективности комплексной работы Арконик СМЗ по созданию комфортной рабочей среды и растущей привлекательности бренда работодателя.

"Мы гордимся тем, что несмотря на любые внешние факторы, мы выполняем все обязательства перед сотрудниками, наш коллективный договор признан одним из лучших в регионе, — рассказывает Михаил Спичак, генеральный директор Арконик СМЗ. — Мы ведем систематическую работу по улучшению условий труда: от обеспечения средствами индивидуальной защиты высочайшего уровня безопасности и инвестиций в модернизацию производственных участков до расширения возможностей профессионального обучения и карьерного роста. Мы активно, в том числе финансово, поощряем желание молодежи на заводе заниматься практической наукой, а благодаря глобальной экспертизе Arconic у наших сотрудников есть доступ к лучшим международным практикам в области металлургии и ведения бизнес-процессов. Например, сотрудники пользуются научно-исследовательской базой Arconic — современными технологиями, решениями и всеми наработками за 136 лет существования отрасли, что помогает заводу готовить лучших специалистов в отрасли".

Рейтинг лучших работодателей HeadHunter — наиболее масштабный и авторитетный в своей сфере. Распределение компаний в рейтинге производится на основании итогового балла, который складывается из трех ключевых показателей: эффективность HR-подразделений, мнение сотрудников о компании и их готовность рекомендовать ее в качестве места работы друзьям, а также мнение соискателей. Посмотреть полные результаты рейтинга можно здесь.