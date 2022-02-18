Гендиректора самарской фирмы будут судить за задолженность по зарплате 1,8 млн рублей

В Самарской области завершилось расследование уголовного дела гендиректора ООО "Нефтегазсервис". Его обвиняют в невыплате зарплаты. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2021 г. руководитель организации не платил зарплаты 41 работнику на общую сумму более 1,8 млн рублей. При этом у фирмы были деньги на закрытие задолженности, но их направили на удовлетворение денежных требований других кредиторов.

Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд.