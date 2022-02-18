В Сызрани у трех иностранцев изъяли более 620 г героина

Сотрудники транспортной полиции в Сызрани задержали троих мигрантов с наркотиками, сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте.

Полицейские остановили автомобиль, в котором были мужчины, и обнаружили у одного из них 42 свертка с 81,57 г героина. Помимо этого, в багажнике машины нашли еще 280 свертков с 620 г наркотика.

По версии следствия, подозреваемые приобрели героин в Москве, чтобы сбыть его через тайники в Сызрани и Сызранском районе.

Задержанных отправили под стражу. Возбуждено уголовное дело.