Минкульт определил подрядчика на очередной этап реставрации клуба им. Дзержинского

Министерство культуры РФ определилось с подрядчиком, который продолжит реставрацию клуба им. Ф. Э. Дзержинского (ул. Пионерская, 21/ ул. Степана Разина, №№ 44-46), имеющего статус памятника архитектуры федерального значения эпохи конструктивизма.
По итогам торгов победителем стало ООО "Вега групп регион", оценившее свои услуги в 93 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 93,476 млн рублей.
В техзадании отмечается, что на эти средства будут отреставрированы фасады, заполнения, оконные конструкции, потолки, организована система отопления, проведены пусконаладочные работы.
Подрядчик должен будет выполнить работы до 30 июня 2023 года.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.