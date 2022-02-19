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Экономика и бизнес

Минкульт определил подрядчика на очередной этап реставрации клуба им. Дзержинского

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство культуры РФ определилось с подрядчиком, который продолжит реставрацию клуба им. Ф. Э. Дзержинского (ул. Пионерская, 21/ ул. Степана Разина, №№ 44-46), имеющего статус памятника архитектуры федерального значения эпохи конструктивизма.

По итогам торгов победителем стало ООО "Вега групп регион", оценившее свои услуги в 93 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 93,476 млн рублей.

В техзадании отмечается, что на эти средства будут отреставрированы фасады, заполнения, оконные конструкции, потолки, организована система отопления, проведены пусконаладочные работы.

Подрядчик должен будет выполнить работы до 30 июня 2023 года.

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