16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На "ОДК-Кузнецов" состоялось открытие "Фабрики процессов" "СамараТрансСтрой" оштрафовали за нарушения при строительстве Фрунзенского моста Уполномоченный по защите прав предпринимателей и прокурор области проведут совместный прием Станция метро "Самарская" может быть построена после "Театральной" Австрийский холдинг потребовал с основателя группы "СКАДО" 3,7 млн евро

Экономика и бизнес

На очередной этап реставрации клуба им. Дзержинского выделили 93 млн рублей

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 167
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство культуры РФ ищет подрядчика, который продолжит реставрацию клуба им. Ф.Э.Дзержинского (ул. Пионерская, 21/ ул. Степана Разина, №№ 44-46), имеющего статус памятника архитектуры федерального значения эпохи конструктивизма. Начальная цена контракта - 93,476 млн рублей.

В техзадании отмечается, что на эти средства будут отреставрированы фасады, заполнения, оконные конструкции, потолки, организована система отопления, проведены пусконаладочные работы.

Победитель торгов должен будет выполнить работы до 30 июня 2023 года.

Напомним, клуб им. Дзержинского реставрируется за счет федеральных средств в рамках партийного проекта "Единой России" "Историческая память". В декабре 2021 г. стало известно, что в клуб переедет музей истории самарской полиции.

Конкурс на разработку проекта реставрации клуба был объявлен в октябре 2015 года. Решение включить здание в проект "Историческая память", в рамках которого реставрируется несколько самарских памятников архитектуры, было принято еще в 2014 году.

Клуб им. Дзержинского - первая и наиболее яркая постройка архитектора Леонида Волкова (совместно с Николаем Теплицыным). Клуб входит в единый комплекс зданий ОГПУ с жилыми домами, поликлиникой и зданием УВД (сгорело в 1999 году), построенными по проекту архитекторов в 1929-1932 годах. Фасады клуба за 80 с лишним лет не изменились. Интерьеры были оформлены в 1940-1950-х. По проекту Леонида Волкова в Самаре также был построен деревянный речной вокзал под Некрасовским спуском (не сохранился), а проект реконструкции драмтеатра в стиле конструктивизма не был реализован.

 

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №21

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6