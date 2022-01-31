На очередной этап реставрации клуба им. Дзержинского выделили 93 млн рублей

Министерство культуры РФ ищет подрядчика, который продолжит реставрацию клуба им. Ф.Э.Дзержинского (ул. Пионерская, 21/ ул. Степана Разина, №№ 44-46), имеющего статус памятника архитектуры федерального значения эпохи конструктивизма. Начальная цена контракта - 93,476 млн рублей.

В техзадании отмечается, что на эти средства будут отреставрированы фасады, заполнения, оконные конструкции, потолки, организована система отопления, проведены пусконаладочные работы.

Победитель торгов должен будет выполнить работы до 30 июня 2023 года.

Напомним, клуб им. Дзержинского реставрируется за счет федеральных средств в рамках партийного проекта "Единой России" "Историческая память". В декабре 2021 г. стало известно, что в клуб переедет музей истории самарской полиции.

Конкурс на разработку проекта реставрации клуба был объявлен в октябре 2015 года. Решение включить здание в проект "Историческая память", в рамках которого реставрируется несколько самарских памятников архитектуры, было принято еще в 2014 году.