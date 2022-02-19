Самарские школьники вернутся к очному формату обучения с 21 февраля

Прошел городской штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. О результатах мониторинга заболеваемости в образовательных учреждениях доложил заместитель руководителя городского департамента образования Илья Осипов.

Напомним, с 7 февраля учащиеся 5-8-х и 10-х классов, то есть 43% от общего числа школьников были переведены на дистанционное обучение, а у первоклассников стартовали дополнительные недельные каникулы.

Благодаря принятым мерам, заболеваемость ОРВИ и коронавирусом среди школьников сохраняет тенденцию к снижению.

С понедельника, 21 февраля, учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений г. о. Самара 5-8-х и 10-х классов вернутся к традиционной очной форме обучения.

Учреждения допобразования Самары до особого распоряжения продолжат занятия в дистанционном формате.