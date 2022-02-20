Баскетболисты "Самары" обыграли "Химки" - 93:58

В воскресенье, 20 февраля, БК "Самара" дома встретился с подмосковными "Химками".
Самарцы вели в счете всю игру и выиграли со счетом 93:58.
Следующий матч БК "Самара" проведет 2 марта в Москве против ЦСКА-2.
В воскресенье, 20 февраля, БК "Самара" дома встретился с подмосковными "Химками".
Самарцы вели в счете всю игру и выиграли со счетом 93:58.
Следующий матч БК "Самара" проведет 2 марта в Москве против ЦСКА-2.
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Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.