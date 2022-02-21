Евгений Бендовский назначен заместителем прокурора Самарской области

Заместителем прокурора Самарской области назначен Евгений Бендовский. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Старший советник юстиции Евгений Бендовский состоит в органах прокуратуры с 2007 года: следователь Лысьвенской городской прокуратуры, следователь СУ СК при прокуратуре РФ по Пермскому краю, прокурор отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Пермского края, зампрокурора Пермского района, зампрокурора Свердловского района Перми, прокурор Карагайского района Пермского края, прокурор Мотовилихинского района Перми.
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Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.