Евгений Бендовский назначен заместителем прокурора Самарской области

Заместителем прокурора Самарской области назначен Евгений Бендовский. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Старший советник юстиции Евгений Бендовский состоит в органах прокуратуры с 2007 года: следователь Лысьвенской городской прокуратуры, следователь СУ СК при прокуратуре РФ по Пермскому краю, прокурор отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Пермского края, зампрокурора Пермского района, зампрокурора Свердловского района Перми, прокурор Карагайского района Пермского края, прокурор Мотовилихинского района Перми.