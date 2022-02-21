16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Евгений Бендовский назначен заместителем прокурора Самарской области Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта "Культура" в Самарской области В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 млрд рублей Олег Машковцев провел рабочее совещание по подготовке юбилейного форума "iВолга-2022" В Совете Федерации обсудили готовность регионов к новой системе обращения с отходами I и II классов

Федеральная власть Власть и политика

Евгений Бендовский назначен заместителем прокурора Самарской области

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 94
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Заместителем прокурора Самарской области назначен Евгений Бендовский. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области

Старший советник юстиции Евгений Бендовский состоит в органах прокуратуры с 2007 года: следователь Лысьвенской городской прокуратуры, следователь СУ СК при прокуратуре РФ по Пермскому краю, прокурор отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Пермского края, зампрокурора Пермского района, зампрокурора Свердловского района Перми, прокурор Карагайского района Пермского края, прокурор Мотовилихинского района Перми.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Задворнов 29 ноября 2021 22:59 Экс-председатель суда Новокуйбышевска, упоминавшийся в уголовном деле, хочет войти в Верховный суд Чечни

Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6