Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу приема и размещения вынужденных переселенцев

В понедельник, 21 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание по вопросу приема и размещения вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей на территории Самарской области.
На нем обсудили готовность пунктов временного размещения, обеспечения людей всем необходимым, вопросы организации транспортного сопровождения и оказания медицинской помощи.
Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко, сегодня из Таганрога запланирована отправка поезда на Самару, в котором на территорию региона прибудет порядка 1000 человек. Для координации действий по приему людей в Главном Управлении МЧС по Самарской области создана рабочая группа.
Среди вынужденных переселенцев большая часть - это женщины и дети. Сложностью в том, что пока не известны списки прибывающих. Этот вопрос был поднят губернатором на встрече с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым сегодня в Москве.
"Нас беспокоит состояние здоровья людей, мы должны знать, есть ли больные и тяжелобольные, люди с хроническими заболеваниями. Соответствующие поручения по обеспечению нас информацией Игорь Анатольевич дал, такая информация будет предоставлена", - сообщил глава региона.
Одна из важнейших задач, подчеркнул губернатор, - отработать вопрос размещения детей, оставшихся без попечения родителей, с соблюдением всех необходимых требований санитарных служб и соответствующего уровня комфорта, обеспечить в случае необходимости воспитателями. Соответствующее поручение глава региона дал профильному министерству.
Всех прибывших планируют разместить в четырех пунктах в муниципалитетах губернии. Как сообщила глава министерства социально-демографической политики региона Регина Воробьева, в каждом пункте готовы к работе междисциплинарные команды, в которых есть медицинские работники, штат психологов, специалисты по безопасности.
Дмитрий Азаров поручил региональному министерству социально-демографической политики с завтрашнего дня, еще до приезда состава, организовать работу специалистов, которые к моменту прибытия должны четко координировать действия прибывших.
"Коллеги, нам нужна полная координация для того, чтобы в кратчайший срок людей разместить по учреждениям, которые мы подготавливаем. Вся подготовительная работа должна быть завершена уже сегодня", - заявил губернатор.
Помощь будет оказана и переселенцам, которые сегодня скапливаются на территории Ростовской области. Утром 21 февраля из Самары в Ростов отправилась первая фура с гуманитарной помощью вместимостью 20 т, которая присоединилась к транспортной колонне с гуманитарным грузом из других регионов России. Груз из Самары получат в Ростове уже 22 февраля.
"Гуманитарная помощь сегодня отправлена, но нам важно постоянно находиться во взаимодействии с коллегами из Ростовской области и уточнять информацию о том, как складывается ситуация. Совершенно очевидно, что такая помощь может потребоваться и впредь", - подчеркнул необходимость формирования подобного рода отправок и в дальнейшем губернатор, отметив, что важно также уточнять, какая именно помощь нужна людям.
Последние комментарии
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Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно