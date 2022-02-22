Пенсионер из Тольятти, поверив мошеннику о том, что ему положена компенсация, потерял более 23 тыс. рублей

На днях на телефон 85-летнему жителю Тольятти позвонил неизвестный мужчина и сообщил о положенной компенсации, как пенсионеру.

Для ее получения, согласно инструкциям звонившего, мужчина сообщил ему реквизиты банковской карты и продиктовал полученный на телефон код. После этого на телефон пенсионера пришло сообщение о списании с его банковского счета 23 214 рублей.

Лишь после этого он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.