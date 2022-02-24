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Финансы Экономика и бизнес

Как законно не платить займ, взятый в МФО?

ТОЛЬЯТТИ. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис займов "Ваш инвестор" собрал самые популярные советы юристов из интернета, и рассказал, почему им не стоит им следовать.

Фото: предоставлено компанией "Ваш инвестор"

В интернете тысячи видео, статей и постов на тему "Как не платить займ, взятый в микрофинансовой организации", однако ни один материал не дает четких указаний — как правило все инструкции подобного рода заканчиваются предложением от юридической конторы обратиться за помощью к ним. Разумеется, не бесплатно.

Сервис займов под залог авто "Ваш инвестор" собрал самые популярные советы юристов из интернета, и рассказал, почему им не стоит им следовать:

"Договор онлайн-займа, подписанный кодом из СМС — не настоящий"

Ошибочно считать, что можно не возвращать займ, если вы не ставили рукописную подпись в бумажном договоре. На самом деле, согласно законодательству, электронная подпись или ее аналог (в том числе код из SMS) равноценен рукописной подписи. И договор, подписанный таким способом, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

"Суд всегда на стороне должника"

Часто люди считают, что микрофинансовые компании априори являются недобросовестными, а себя считают обманутыми. В таком мнении им помогают убедиться все те же "юристы-спасители" со своими советами. На самом деле микрофинансовые организации абсолютно легальны и работают под контролем Центрального Банка РФ. Разумеется, если человек связался с "серыми кредиторами", то идти в суд — верное решение, однако в случае с легальной компанией вы скорее всего проиграете, а в нагрузку вам достанется оплата судебных издержек. Тут важно отметить, что сами МФО не заинтересованы в судебных тяжбах, и, если должник открыто заявляет о невозможности погасить займ вовремя, большинство компаний пойдут на уступки — предложат кредитные каникулы, отсрочку платежа, реструктуризацию задолженности.

"Если взять займ под ПТС, а потом продать автомобиль, то долг перейдет на нового владельца"

Это не так. Даже если вам удастся найти невнимательного покупателя, который не проверит юридическую чистоту автомобиля при покупке, обязательства по займу все равно останутся на том, кто его брал. А вот обеспечением по займу, по-прежнему будет автомобиль, даже если он принадлежит уже другому человеку. Если заемщик прекратит выплаты по займу, то МФО вправе обратиться в суд, а тот в свою очередь вынесет постановление об изъятии авто у нового владельца для погашения заложенности.

По закону вы имеете право не выплачивать займы только в двух ситуациях: если займ достался вам по наследству или если вас признали банкротом. В первом случае вы должны отказаться от своей доли — иначе долги перейдут к вам вместе с остальным наследством. Если вы объявили о банкротстве, долги будут погашены за счет вашего имущества, а на вас будут наложены некоторые ограничения. Во всех остальных ситуациях вы будете обязаны погашать любые свои кредиты, независимо от обстоятельств.

Итак, лучшее решение в случае, если в силу обстоятельств у вас возникли проблемы с оплатой займа — это как можно быстрее позвонить в МФО и сообщить об этом. Важно проявить заинтересованность и желание успешно разрешить ситуацию. В крупной МФО, которая дорожит своей репутацией и уважает своих клиентов, вам обязательно пойдут навстречу и предложат разные варианты решения проблемы: предоставят отсрочку платежа или кредитные каникулы.

Материал подготовлен сервисом займов "Ваш инвестор". Свидетельство ЦБ РФ № 1803550008909, ИНН 5407967714.

Подать заявку на займ под залог авто можно на сайте компании vashinvestor.ru или по телефону 8-800-1001-465.

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