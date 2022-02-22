Дмитрий Азаров поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Во вторник, 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил личный состав второй гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, руководителей и воспитанников военно-патриотических объединений и вручил государственные награды.
"Этот праздник символизирует непрерывную связь поколений героев, защищавших нашу страну, саму жизнь, наши традиции, законы, наше право на независимость. Славная история вооружённых сил России известна всему миру, и именно эта неувядающая слава является главной гарантией безопасности и суверенитета нашей страны", — отметил губернатор.
В нынешних геополитических условиях День защитника Отечества приобретает особый смысл. "Сегодня мы видим, какая истерия нагнетается в мире вокруг нашей великой Родины. Вновь и вновь нас пытаются обвинить в желании развязать войну при том, что давно известен ответ на вопрос "хотят ли русские войны". Никогда наша страна не развязывала военных конфликтов, но всегда отстаивала свое право на независимость, и новые поколения героев сегодня воспитываются на славных подвигах предшественников. Мы помним и чтим каждого", — сказал глава региона.
Дмитрий Азаров отметил, что сегодня благодаря особому вниманию, которое уделяет президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин вопросам укрепления обороноспособности, наша армия сильна и готова дать отпор любому, кто посягнет на нашу страну.
"Исходя из принципов защиты и заботы о людях, которые попадают в беду, мы всегда приходим на помощь. Так было и есть в Сирии, где Вооруженные силы Российской Федерации смогли положить конец бандитизму, беспределу, зверству, гуманитарной катастрофе. — подчеркнул руководитель области. — Верные долгу союзничества, присяге российские военнослужащие обеспечат мир и порядок в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике".
Буквально накануне состоялось важное решение: президент подписал Указ о признании независимости ДНР и ЛНР на основании обращений граждан, чтобы защитить их жизни. "Уверен, что уже в самые короткие сроки жители Донбасса смогут чувствовать себя спокойно и уверенно, — выразил надежду Дмитрий Азаров и заявил о готовности оказать всю необходимую помощь вынужденным переселенцам Республик. — Мы уже подготовили места пребывания людей, чтобы им было комфортно — с обеспечением горячим питанием, медицинской помощи. Мы постараемся окружить заботой и вниманием, братской поддержкой тех, кто к нам приедет".
Дмитрий Азаров также поблагодарил жителей региона, которые откликаются и приходят на помощь людям, попавшим в беду.
Ко Дню защитника Отечества военнослужащим региона были вручены награды. Посмертно Орден "Мужества" был присвоен подполковнику Дмитрию Привалову.
В завершении встречи временно исполняющий обязанности командующего 2 гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Павел Олексюк поблагодарил правительство региона за содействие и помощь в решении актуальных вопросов.
"Я служил во многих регионах, но более тесного взаимодействия, такого отношения к нашей армии, как со стороны губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, я еще не встречал", — отметил полковник.
Дмитрий Азаров выразил слова благодарности всем военнослужащим, которые каждый день готовы к подвигу, постоянно совершенствуя боевую подготовку, обеспечивая мир и покой в России, в том числе на самарской земле.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно