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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил личный состав второй гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, руководителей и воспитанников военно-патриотических объединений и вручил государственные награды.

"Этот праздник символизирует непрерывную связь поколений героев, защищавших нашу страну, саму жизнь, наши традиции, законы, наше право на независимость. Славная история вооружённых сил России известна всему миру, и именно эта неувядающая слава является главной гарантией безопасности и суверенитета нашей страны", — отметил губернатор.

В нынешних геополитических условиях День защитника Отечества приобретает особый смысл. "Сегодня мы видим, какая истерия нагнетается в мире вокруг нашей великой Родины. Вновь и вновь нас пытаются обвинить в желании развязать войну при том, что давно известен ответ на вопрос "хотят ли русские войны". Никогда наша страна не развязывала военных конфликтов, но всегда отстаивала свое право на независимость, и новые поколения героев сегодня воспитываются на славных подвигах предшественников. Мы помним и чтим каждого", — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня благодаря особому вниманию, которое уделяет президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин вопросам укрепления обороноспособности, наша армия сильна и готова дать отпор любому, кто посягнет на нашу страну.

"Исходя из принципов защиты и заботы о людях, которые попадают в беду, мы всегда приходим на помощь. Так было и есть в Сирии, где Вооруженные силы Российской Федерации смогли положить конец бандитизму, беспределу, зверству, гуманитарной катастрофе. — подчеркнул руководитель области. — Верные долгу союзничества, присяге российские военнослужащие обеспечат мир и порядок в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике".

Буквально накануне состоялось важное решение: президент подписал Указ о признании независимости ДНР и ЛНР на основании обращений граждан, чтобы защитить их жизни. "Уверен, что уже в самые короткие сроки жители Донбасса смогут чувствовать себя спокойно и уверенно, — выразил надежду Дмитрий Азаров и заявил о готовности оказать всю необходимую помощь вынужденным переселенцам Республик. — Мы уже подготовили места пребывания людей, чтобы им было комфортно — с обеспечением горячим питанием, медицинской помощи. Мы постараемся окружить заботой и вниманием, братской поддержкой тех, кто к нам приедет".

Дмитрий Азаров также поблагодарил жителей региона, которые откликаются и приходят на помощь людям, попавшим в беду.

Ко Дню защитника Отечества военнослужащим региона были вручены награды. Посмертно Орден "Мужества" был присвоен подполковнику Дмитрию Привалову.

В завершении встречи временно исполняющий обязанности командующего 2 гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Павел Олексюк поблагодарил правительство региона за содействие и помощь в решении актуальных вопросов.

"Я служил во многих регионах, но более тесного взаимодействия, такого отношения к нашей армии, как со стороны губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, я еще не встречал", — отметил полковник.

Дмитрий Азаров выразил слова благодарности всем военнослужащим, которые каждый день готовы к подвигу, постоянно совершенствуя боевую подготовку, обеспечивая мир и покой в России, в том числе на самарской земле.

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