Жигулевская ГЭС готовится к половодью

Все водохранилища Волжско-Камского каскада должны быть готовы к пропуску половодья к 1 апреля. Об этом сообщается на сайте Росводресурсов 18 февраля.

Сейчас на водохранилищах Волги и Камы продолжается предполоводная сработка, которая готовит ёмкости к приёму большой воды. К 1 апреля водохранилища должны быть сработаны до отметок, предусмотренных правилами. Сейчас обстановка на объектах штатная, гидроузлы работают в установленных режимах.

Начиная с декабря, на Волжско-Камском каскаде отмечается приток, превышающий норму. По подсчётам Росгидромета, в январе в водохранилища поступило 9,2 км³ воды, это 118% нормы. Тенденция сохраняется и в феврале, прогноз на последний зимний месяц — 6,4-8,8 км³, что составляет 117% нормы. Интенсивнее остальных наполнятся Иваньковское, Шекснинское и Куйбышевское водохранилища.

Прогноз на I квартал 2022 года остаётся без изменений — 22,7-29,7 км³, что составляет 111% нормы.

В феврале, на большей части территории каскада, температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5 градуса. На 10% площади — это верховья Волги и Оки — осадков ожидается больше нормы. Сейчас толщина льда на реках водосборного бассейна колеблется от 0 до 58 см. Полностью без снежного покрова остаются только 2% площади, почти на половине территории его высота достигает 40-60 см.

Запасы воды в снеге в целом по каскаду — 120 мм, что превышает норму на 21%.

Напомним, что в прошлом году сброс воды на Куйбышевском водохранилище начался 19 апреля.