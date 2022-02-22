Жигулевская ГЭС готовится к половодью

Все водохранилища Волжско-Камского каскада должны быть готовы к пропуску половодья к 1 апреля. Об этом сообщается на сайте Росводресурсов 18 февраля.
Сейчас на водохранилищах Волги и Камы продолжается предполоводная сработка, которая готовит ёмкости к приёму большой воды. К 1 апреля водохранилища должны быть сработаны до отметок, предусмотренных правилами. Сейчас обстановка на объектах штатная, гидроузлы работают в установленных режимах.
Начиная с декабря, на Волжско-Камском каскаде отмечается приток, превышающий норму. По подсчётам Росгидромета, в январе в водохранилища поступило 9,2 км³ воды, это 118% нормы. Тенденция сохраняется и в феврале, прогноз на последний зимний месяц — 6,4-8,8 км³, что составляет 117% нормы. Интенсивнее остальных наполнятся Иваньковское, Шекснинское и Куйбышевское водохранилища.
Прогноз на I квартал 2022 года остаётся без изменений — 22,7-29,7 км³, что составляет 111% нормы.
В феврале, на большей части территории каскада, температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5 градуса. На 10% площади — это верховья Волги и Оки — осадков ожидается больше нормы. Сейчас толщина льда на реках водосборного бассейна колеблется от 0 до 58 см. Полностью без снежного покрова остаются только 2% площади, почти на половине территории его высота достигает 40-60 см.
Запасы воды в снеге в целом по каскаду — 120 мм, что превышает норму на 21%.
Напомним, что в прошлом году сброс воды на Куйбышевском водохранилище начался 19 апреля.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа