На Куйбышевском водохранилище сброс воды начнется 19 апреля

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С понедельника, 19 апреля, сбросные расходы Куйбышевского гидроузла составят 8 000±300 куб.м/с. Далее каждый день этот объем будет повышаться на 3 тыс. куб.м/с соответственно.