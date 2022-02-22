Банк "Открытие": лишь половина жителей ПФО отмечают гендерные праздники каждый год

3% мужчин и 4% женщин считают, что гендерные праздники 23 февраля и 8 марта устарели и их надо отменить. При этом только 16% мужчин не хотят получать подарки на 23 февраля и только 4% женщин — на 8 марта. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

Больше половины опрошенных жителей Приволжья (56% мужчин и 61% женщин России) каждый год продолжают праздновать 23 февраля. Рейтинг 8 марта несколько выше — Международный женский день каждый год отмечают 56% мужчин и 67% женщин, при этом в обоих случаях показатель в ПФО чуть ниже, чем в среднем по стране.

40% мужчин и 35% женщин нейтрально ("кто хочет, пусть отмечает") относятся к празднику 23 февраля, 40% мужчин и 30% женщин — ко Дню 8 марта. Лишь 6% мужчин и 7% женщин считают, что оба гендерных праздника пора отменить.

В топ-3 подарков, которые хотели бы получить на 23 февраля мужчины, вошли деньги (41%), парфюм (22%) и часы (21%). При этом 16% мужчин на 23 февраля не нужны никакие подарки, еще 1% неважно, что им подарят — главное внимание. Среди других вариантов желанных подарков мужчины называли модные гаджеты, подарочные сертификаты маркетплейсов. При этом женщины чаще всего готовы дарить мужчинам на их гендерный праздник парфюм (34%), носки, платки и белье (20%), деньги и подарочные сертификаты маркетплейсов (по 14%). При этом 12% не хотят дарить мужчинам ничего, еще 2% — то, что захочет мужчина. Среди других вариантов своих подарков мужчинам женщины называли бритвенные принадлежности, игру на приставку, снаряжение для рыбалки.

Женщины сильнее всего хотят получить в подарок на 8 марта цветы (53%), деньги (41%) и парфюм (28%). Далее в списке их предпочтений подарочные сертификаты маркетплейсов (25%) и модные гаджеты (21%). Никаких подарков 8 марта не хотят лишь 4% представительниц прекрасного пола. Среди других вариантов желанных подарков женщины называли ювелирные украшения, робот-пылесос и поездку на Мальдивы. Мужчины лучше соответствуют в своих подарках ожиданиям женщин 8 марта, чем женщины ожиданиям мужчин 23 февраля. Чаще всего мужчины готовы дарить женщинам в их праздник цветы (63%), парфюм (27%) и деньги (23%). 10% собираются подарить сертификат маркетплейса, 9% — модный гаджет. 5% мужчин не побоялись признаться, что не подарят 8 марта ничего. Среди других подарков женщинам мужчины называли красивое белье, "равные права для всех", "что-то практичное для дома", конфеты и украшение из золота.

В целом мужчины готовы тратить на подарки к 8 марта больше денег, чем женщины на подарки к 23 февраля. 16% джентльменов надеются израсходовать на подарок к 8 марта менее 1000 рублей, 57% планируют уложиться в 1-5 тысяч, 14% — в 5-10 тысяч рублей. 7% мужчин намерены потратить на женские подарки от 10 до 20 тысяч рублей и еще 1% — свыше 20 тысяч рублей. Только 4% мужчин не собираются тратить на подарки в Международный женский день ни копейки, 24% женщин при покупке подарка на 23 февраля намерены уложиться в 1000 рублей, 62% женщин закладывают на подарки мужчинам от 1 до 5 тысяч, 6% — от 5 до 10 тысяч и 4% от 10 до 20 тысяч рублей. 4% женщин не хотят тратить ни копейки на подарки мужчинам к 23 февраля.

*Опрос проведен банком "Открытие" 14–18 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.