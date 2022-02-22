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Банк "Открытие" выступил организатором размещения нового выпуска биржевых облигаций "Автодора"

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22 февраля 2022 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций государственной компании "Российские автомобильные дороги" серии БО-004P-05 общей номинальной стоимостью 5,3509 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 11,60% годовых. Организатором размещения выступил банк "Открытие".

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-004P-05 со сроком обращения 1 год, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 004Р объемом до 72,350900 млрд рублей.

Книга заявок по выпуску была открыта 18 февраля 2022 года. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен как спред не более 140 б. п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на срок 1 год, что соответствовало значению не выше 11,63% годовых на открытии книги заявок. По результатам закрытия книги эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира — в размере 11,60% годовых.

"Несмотря на то что сбор заявок проходил в условиях повышенной волатильности на рынке, предложение компании привлекло диверсифицированный спрос со стороны широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие и страховые компании, а также розничных инвесторов. Выпуск облигаций "Автодора" стал третьей рыночной сделкой из нефинансового сектора на локальном долговом рынке в этом году", — прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка "Открытие".

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выступили: банк "Открытие", Газпромбанк, ВТБ Капитал, МКБ, БК РЕГИОН. Агент по размещению — Газпромбанк.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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