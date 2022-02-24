Тольяттинец стал фигурантом уголовного дела за избиение своих детей

В Тольятти на 47-летнего ранее судимого за имущественное преступление и незаконный оборот наркотиков мужчину по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками полиции установлено, что безработный рецидивист в феврале текущего года причинил побои и угрожал убийством своим 15-летним детям-близнецам.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних оказали подросткам необходимую помощь. В настоящее время жизни детей ничего не угрожает — они находятся в одном из реабилитационных центров города.
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение