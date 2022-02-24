Тольяттинец стал фигурантом уголовного дела за избиение своих детей

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В Тольятти на 47-летнего ранее судимого за имущественное преступление и незаконный оборот наркотиков мужчину по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", возбуждено уголовное дело.