В строящемся ТЦ на ул. Казачей в Самаре горели эскалаторы

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В четверг, 24 февраля, около 5:14, начался пожар на ул, Казачья, 34а в Куйбышевском районе Самары. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.