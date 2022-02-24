Неизвестный водитель спровоцировал ДТП с автобусом в Самаре

В среду, 23 февраля, в Самаре из-за неизвестного водителя легковушки пострадала пассажирка автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 14:10 неизвестный автомобилист выезжал со второстепенной дороги напротив стр. 27Е по Московскому шоссе и не уступил дорогу автобусу МАЗ маршруту № 67. Из-за этого 41-летнему водителю автобуса пришлось резко затормозить. В результате в салоне упала 58-летняя пассажирка.
Пострадавшую госпитализировали. Спровоцировавший ДТП водитель скрылся.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...