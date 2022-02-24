Неизвестный водитель спровоцировал ДТП с автобусом в Самаре

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В среду, 23 февраля, в Самаре из-за неизвестного водителя легковушки пострадала пассажирка автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области