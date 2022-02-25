Арбитражный суд Москвы поддержал позицию "Росгосстраха" и оставил в силе решение об отказе в иске на 12,3 млрд рублей

Акционер и руководство "Росгосстраха" удовлетворены постановлением кассационной инстанции Арбитражного суда г. Москвы, отменившей 24 февраля постановление 9 апелляционного арбитражного суда и оставившего в силе решение суда первой инстанции об отказе ООО "Капитал лайф страхование жизни" в исковых требованиях на 12,3 млрд рублей за прекращение агентского договора.
"Мы удовлетворены ходом рассмотрения нашей жалобы и тем, что суд кассационной инстанции, изучив мнения сторон, согласился с нашей позицией об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований к нашей компании", — заявила вице-президент ПАО СК "Росгосстрах" по правовым вопросам Наталья Чельцова.
Заключенными под контролем предыдущего собственника компании дополнительное соглашение к агентскому договору от 2011 года и агентский договор от 2017 года установили планы по сборам премий по личному страхованию до конца 2024 года, штрафы за их невыполнение и за досрочное расторжение договора. "Исполнение положений этих документов означало бы реализацию через агентскую сеть "Росгосстраха" страховых продуктов прямого конкурента на рынке личного страхования в ущерб собственным интересам нашей компании и интересам наших клиентов", — поясняет Наталья Чельцова.
Требования "Капитал лайф страхование жизни", предъявившего "Росгосстраху" многомиллиардный иск, вице-президент по правовым вопросам назвала злоупотреблением правом. Ведь сумма исковых требований в два с лишним раза превышает чистую прибыль "Капитал лайф страхование жизни" за последние 4 года, притом что эта компания сама ранее отозвала у "Росгосстраха" доверенности, необходимые для исполнения соглашений.
В первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы поддержал позицию "Росгосстраха" и отказал в исковых требованиях, но в апелляционной инстанции решение было отменено. Тогда страховщик подал кассационную жалобу и ходатайствовал о приостановке исполнения постановления о взыскании с него 12,3 млрд рублей. Суд учел аргументы о необходимости приостановления — в том числе и вероятность вывода этой суммы в офшор, поскольку среди акционеров истца есть кипрская компания. В ходе состоявшегося в четверг рассмотрения дела в кассации суд также учёл позицию "Росгосстраха", и поддержавших ее представителей Банка России и банка ФК "Открытие", в группу которого входит страховщик.
При этом продолжающийся судебный процесс не оказывает влияние на работу и операционные показатели "Росгосстраха", который сегодня активно развивает направление страхования жизни через дочернюю компанию "Росгосстрах Жизнь". Обе компании уверенно наращивают сборы — по предварительным итогам работы в 2021 году сборы "Росгосстраха" выросли на 14% и превысили 100 млрд рублей, а сборы "Росгосстрах Жизни" достигли 26 млрд рублей, что на 30% больше, чем годом ранее. Надежность и устойчивость "Росгосстраха" подтверждена ведущими российскими и международными рейтинговыми агентствами. Агентство "Эксперт РА" установило компании рейтинг уровня "ruAА", а агентство S&P Global Ratings — рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг уровня "BB+". Прогноз по рейтингам стабильный. У компании "Росгосстрах Жизнь" рейтинг уровня "ruAА" от "Эксперт РА".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.