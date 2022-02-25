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Страхование Финансы

Арбитражный суд Москвы поддержал позицию "Росгосстраха" и оставил в силе решение об отказе в иске на 12,3 млрд рублей

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Акционер и руководство "Росгосстраха" удовлетворены постановлением кассационной инстанции Арбитражного суда г. Москвы, отменившей 24 февраля постановление 9 апелляционного арбитражного суда и оставившего в силе решение суда первой инстанции об отказе ООО "Капитал лайф страхование жизни" в исковых требованиях на 12,3 млрд рублей за прекращение агентского договора.

"Мы удовлетворены ходом рассмотрения нашей жалобы и тем, что суд кассационной инстанции, изучив мнения сторон, согласился с нашей позицией об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований к нашей компании", — заявила вице-президент ПАО СК "Росгосстрах" по правовым вопросам Наталья Чельцова.

Заключенными под контролем предыдущего собственника компании дополнительное соглашение к агентскому договору от 2011 года и агентский договор от 2017 года установили планы по сборам премий по личному страхованию до конца 2024 года, штрафы за их невыполнение и за досрочное расторжение договора. "Исполнение положений этих документов означало бы реализацию через агентскую сеть "Росгосстраха" страховых продуктов прямого конкурента на рынке личного страхования в ущерб собственным интересам нашей компании и интересам наших клиентов", — поясняет Наталья Чельцова.

Требования "Капитал лайф страхование жизни", предъявившего "Росгосстраху" многомиллиардный иск, вице-президент по правовым вопросам назвала злоупотреблением правом. Ведь сумма исковых требований в два с лишним раза превышает чистую прибыль "Капитал лайф страхование жизни" за последние 4 года, притом что эта компания сама ранее отозвала у "Росгосстраха" доверенности, необходимые для исполнения соглашений.

В первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы поддержал позицию "Росгосстраха" и отказал в исковых требованиях, но в апелляционной инстанции решение было отменено. Тогда страховщик подал кассационную жалобу и ходатайствовал о приостановке исполнения постановления о взыскании с него 12,3 млрд рублей. Суд учел аргументы о необходимости приостановления — в том числе и вероятность вывода этой суммы в офшор, поскольку среди акционеров истца есть кипрская компания. В ходе состоявшегося в четверг рассмотрения дела в кассации суд также учёл позицию "Росгосстраха", и поддержавших ее представителей Банка России и банка ФК "Открытие", в группу которого входит страховщик.

При этом продолжающийся судебный процесс не оказывает влияние на работу и операционные показатели "Росгосстраха", который сегодня активно развивает направление страхования жизни через дочернюю компанию "Росгосстрах Жизнь". Обе компании уверенно наращивают сборы — по предварительным итогам работы в 2021 году сборы "Росгосстраха" выросли на 14% и превысили 100 млрд рублей, а сборы "Росгосстрах Жизни" достигли 26 млрд рублей, что на 30% больше, чем годом ранее. Надежность и устойчивость "Росгосстраха" подтверждена ведущими российскими и международными рейтинговыми агентствами. Агентство "Эксперт РА" установило компании рейтинг уровня "ruAА", а агентство S&P Global Ratings — рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг уровня "BB+". Прогноз по рейтингам стабильный. У компании "Росгосстрах Жизнь" рейтинг уровня "ruAА" от "Эксперт РА".

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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