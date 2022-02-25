Количество дистанционно урегулированных событий по каско в ВСК увеличилось за год в 3 раза

По данным Страхового Дома ВСК, спрос на дистанционное урегулирование страховых событий по каско в компании увеличился за год более чем в три раза.
Российские граждане привыкают к изменениям и все чаще обращаются к дистанционным услугам. Сейчас уже более 65% клиентов компании урегулируют случаи по каско через приложение "ВСК Страхование" и в личном кабинете на сайте.
Одним из драйверов интереса людей к онлайн-услугам станут новшества, которые внедряет ВСК. Так в декабре 2021 года компания первой в России внедрила искусственный интеллект в процесс онлайн-урегулирования страховых случаев по каско. При ДТП или порче автомобиля клиенту достаточно будет загрузить фотографии в приложении, где робот самостоятельно определит ущерб и выдаст направление на ремонт. Владельцу авто не нужно будет ехать в офис, а время на прохождение процедур сократится в разы.
"В нашем информационном мире для каждого человека все важнее становится скорость, в том числе и в процессе урегулирования страховых случаев. Сегодня более 60% россиян ставят этот вопрос в приоритете. Граждане хотят экономить время: на получении компенсаций без необходимости предоставлять дополнительные справки, а также на ремонте автомобиля "по клику". Чтобы удовлетворить запросы людей, ВСК каждый день в течение 30 лет работает над улучшением сервиса и взаимодействия с клиентами. Для нас крайне важно получать обратную связь и продолжать совершенствоваться", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.