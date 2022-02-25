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Страхование Финансы

Количество дистанционно урегулированных событий по каско в ВСК увеличилось за год в 3 раза

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Страхового Дома ВСК, спрос на дистанционное урегулирование страховых событий по каско в компании увеличился за год более чем в три раза.

Российские граждане привыкают к изменениям и все чаще обращаются к дистанционным услугам. Сейчас уже более 65% клиентов компании урегулируют случаи по каско через приложение "ВСК Страхование" и в личном кабинете на сайте.

Одним из драйверов интереса людей к онлайн-услугам станут новшества, которые внедряет ВСК. Так в декабре 2021 года компания первой в России внедрила искусственный интеллект в процесс онлайн-урегулирования страховых случаев по каско. При ДТП или порче автомобиля клиенту достаточно будет загрузить фотографии в приложении, где робот самостоятельно определит ущерб и выдаст направление на ремонт. Владельцу авто не нужно будет ехать в офис, а время на прохождение процедур сократится в разы.

"В нашем информационном мире для каждого человека все важнее становится скорость, в том числе и в процессе урегулирования страховых случаев. Сегодня более 60% россиян ставят этот вопрос в приоритете. Граждане хотят экономить время: на получении компенсаций без необходимости предоставлять дополнительные справки, а также на ремонте автомобиля "по клику". Чтобы удовлетворить запросы людей, ВСК каждый день в течение 30 лет работает над улучшением сервиса и взаимодействия с клиентами. Для нас крайне важно получать обратную связь и продолжать совершенствоваться", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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