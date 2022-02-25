Количество дистанционно урегулированных событий по каско в ВСК увеличилось за год в 3 раза

По данным Страхового Дома ВСК, спрос на дистанционное урегулирование страховых событий по каско в компании увеличился за год более чем в три раза.

Российские граждане привыкают к изменениям и все чаще обращаются к дистанционным услугам. Сейчас уже более 65% клиентов компании урегулируют случаи по каско через приложение "ВСК Страхование" и в личном кабинете на сайте.

Одним из драйверов интереса людей к онлайн-услугам станут новшества, которые внедряет ВСК. Так в декабре 2021 года компания первой в России внедрила искусственный интеллект в процесс онлайн-урегулирования страховых случаев по каско. При ДТП или порче автомобиля клиенту достаточно будет загрузить фотографии в приложении, где робот самостоятельно определит ущерб и выдаст направление на ремонт. Владельцу авто не нужно будет ехать в офис, а время на прохождение процедур сократится в разы.

"В нашем информационном мире для каждого человека все важнее становится скорость, в том числе и в процессе урегулирования страховых случаев. Сегодня более 60% россиян ставят этот вопрос в приоритете. Граждане хотят экономить время: на получении компенсаций без необходимости предоставлять дополнительные справки, а также на ремонте автомобиля "по клику". Чтобы удовлетворить запросы людей, ВСК каждый день в течение 30 лет работает над улучшением сервиса и взаимодействия с клиентами. Для нас крайне важно получать обратную связь и продолжать совершенствоваться", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.