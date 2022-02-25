Беженка из Макеевки: После развала СССР почти все население Донбасса хотело в Россию

Жительница Макеевки Людмила Татарчук, приехавшая в группе беженцев из ДНР и ЛНР в Самарскую область, хочет остаться жить в России. Об этом она рассказала корреспонденту Волга Ньюс. По словам женщины, она считает Россию своей Родиной, а в Чебоксарах у нее живет внук, переселившийся туда еще с "первой партией".
Когда Донбасс был в Советском Союзе — это тоже была Родина, но после развала союзного государства жителям было сложно осознать, что их оставили в составе Украины, говорит Людмила.
"На нашей территории с украинцами всегда было сложно. Я когда-то жила в Кировограде — там даже 1971 году было очень сложно. Кацапкой меня называли. Самое страшное для меня было, когда нас оставили в Украине — после развала Союза. Это было жутко. Тогда почти все население хотело в Россию, но куда нам было деваться?", — вспоминает она.
"Сейчас в Макеевке молодые ребята активно записываются в армию, а я поняла, что не смогу больше пересидеть это, как раньше. А в тот раз у меня и дом поднимался, и двери открывались, и в погребе мы сидели", — продолжает женщина.
"В дороге первые сутки было тяжело, а потом все наладилось. Спасибо, что привезли нас", — добавляет Людмила.
Напомним, что в ночь на 25 февраля в Самарскую область эвакуировали 226 человек, из которых 137 — дети различного возраста, включая шесть грудных младенцев.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа