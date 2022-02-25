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Общество

Беженка из Макеевки: После развала СССР почти все население Донбасса хотело в Россию

ТОЛЬЯТТИ. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Макеевки Людмила Татарчук, приехавшая в группе беженцев из ДНР и ЛНР в Самарскую область, хочет остаться жить в России. Об этом она рассказала корреспонденту Волга Ньюс. По словам женщины, она считает Россию своей Родиной, а в Чебоксарах у нее живет внук, переселившийся туда еще с "первой партией".

Фото: Андрей Савельев

Когда Донбасс был в Советском Союзе — это тоже была Родина, но после развала союзного государства жителям было сложно осознать, что их оставили в составе Украины, говорит Людмила.

"На нашей территории с украинцами всегда было сложно. Я когда-то жила в Кировограде — там даже 1971 году было очень сложно. Кацапкой меня называли. Самое страшное для меня было, когда нас оставили в Украине — после развала Союза. Это было жутко. Тогда почти все население хотело в Россию, но куда нам было деваться?", — вспоминает она.

"Сейчас в Макеевке молодые ребята активно записываются в армию, а я поняла, что не смогу больше пересидеть это, как раньше. А в тот раз у меня и дом поднимался, и двери открывались, и в погребе мы сидели", — продолжает женщина.

"В дороге первые сутки было тяжело, а потом все наладилось. Спасибо, что привезли нас", — добавляет Людмила.

Напомним, что в ночь на 25 февраля в Самарскую область эвакуировали 226 человек, из которых 137 — дети различного возраста, включая шесть грудных младенцев.

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Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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