Мужчина и женщина провалились под лед на Волге напротив Полевого спуска

В субботу, 26 февраля, в 14:55 напротив Полевого спуска в Самаре спасателями областной ПСС были эвакуированы на берег из Волги провалившиеся под лед 61-летний мужчина и 46-летняя женщина.
Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Мужчина и женщина спасены. В работах на водоеме участвовали пять спасателей, которые использовали одно плавсредство.
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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.