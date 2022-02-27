Мужчина и женщина провалились под лед на Волге напротив Полевого спуска

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В субботу, 26 февраля, в 14:55 напротив Полевого спуска в Самаре спасателями областной ПСС были эвакуированы на берег из Волги провалившиеся под лед 61-летний мужчина и 46-летняя женщина.