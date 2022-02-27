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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Жигулевске сотрудники полиции спасли от гибели немецкую овчарку

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков по г. Жигулевску во время отработки жилого сектора на ул. Интернационалистов услышали, как воет и скулит собака. Звук раздавался от расположенного неподалеку гаражного массива.

При осмотре территории сотрудники полиции заметили заброшенный гараж и направились к нему. Заглянув в погреб, полицейские увидели животное, которое отчаянно пыталось выбраться, но глубина погреба в 2 м оказалась непреодолима. Попытки достать пса не увенчалась успехом из-за агрессии животного: собака была сильно напугана, огрызалась, никого не подпускала к себе.

Сотрудники полиции обратились за помощью в Центр гражданской защиты Жигулевска. Прибывшие по указанному адресу спасатели вместе с полицейскими освободили собаку из ловушки. Напуганное животное передали представителю благотворительного фонда помощи бездомным животным "От сердца к сердцу" Светлане Ретунцевой. После размещения информации о собаке в сети интернет удалось найти его хозяйку, которая забрала пса домой.

По словам владелицы, немецкая овчарка по кличке Тайсон потерялась еще 13 февраля. Несколько дней хозяева безуспешно пытались найти четвероногого друга, размещали информацию о поисках в сети Интернет.

Наконец, 22 февраля обнаружили в одной из социальных сетей фото своего любимца с пометкой о том, что полицейские спасли пса из погреба и передали в благотворительный фонд помощи животным "От сердца к сердцу", где теперь он очень ждет своих хозяев. Владельцы собаки поспешили забрать Тайсона домой и поблагодарили всех неравнодушных людей, принимавших участие в поисках и спасении пса.

"Хочется выразить огромную благодарность сотрудникам полиции за проявленное внимание и сочувствие. Благодаря неравнодушию людей Тайсон снова дома!", — с такими словами обратилась к полицейским хозяйка спасенного пса Наталья Рубцова.

Гид потребителя

Последние комментарии

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

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