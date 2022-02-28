Какой подарок сделать маме на 8 марта

Выбирать подарок сложно, а подарок для мамы — вдвойне сложнее. Хочется, чтобы он был практичным, оригинальным и нужным, радовал родного человека. Психологи советуют выбирать подарок с учетом интересов, характера и образа жизни женщины.

Подарки для занятых мам

У семейных женщин много повседневных забот, за которыми почти не остается времени. Не всегда мамы находят 2-3 часа на посещение салона красоты или косметологического кабинета. Ухаживать за собой можно и дома, если под рукой есть оборудование для уходовых процедур и качественная косметика.

Подарите занятой маме:

1. Фирменные фен и щипцы для укладки волос.

2. Косметику для ухода за волосами.

3. Пилинги, маски, кремы с лифтинг-эффектом для домашнего применения.

4. Набор для аппаратного маникюра.

5. Массажную ванночку для ног.

6. Массажер для лица.

День в СПА

Этот подарок из серии очевидных и неоригинальных, но, как показывают социологические опросы, 68% женщин о нем мечтают. Подарите день релаксации маме: с обертыванием, стоун-терапией, массажем, сауной.

СПА-процедуры успокаивают, снимают напряжение, расслабляют после напряженной трудовой недели, заряжают энергией. Женщины после них чувствуют себя отдохнувшими и бодрыми. В межсезонье, на которое выпадает 8 марта, это особенно важно.

Подарки для здоровья

Внешний вид, самочувствие и личная продуктивность напрямую зависят от качества сна. Ортопедическая подушка в подарок — это проявление заботы о здоровье мамы. Особая форма подушки поддерживает голову спящего в анатомически правильном положении. В результате кровообращение головного мозга улучшается, человек высыпается и чувствует себя утром отдохнувшим. Через пару недель он замечает, что по утрам нет отечности на лице, прошли головные боли.

Увлажнитель воздуха — еще один полезный подарок. В комнате с увлажненным воздухом легко дышится и комфортно спится. Слизистые оболочки в горле и в носу не пересыхают, на них не скапливается слизь. Оптимальная влажность нужна и для здоровья, эластичности кожи.

Мамам-фанатам чистоты придется кстати робот-пылесос или вертикальный пылесос-ручка. Оба девайса легкие, маневренные, уборка проходит с ними быстрее.

Цветы

Букет цветов или растение в горшке может быть самостоятельным презентом или частью подарка. Выбирайте цветы к 8 марта с радостным настроением — оно обязательно передастся маме. Желательно дарить цветы, символизирующие наступление весны, материнскую любовь и заботу. Сервис доставки цветов Флорист.ру доставит заказ точно к указанному времени. Для заказа доступны как классические цветочные композиции, так и живые цветы в горшках, воздушные шары и съедобные букеты.

Мимоза олицетворяет нежность и чуткость и идеально подходит для подарка мамам и бабушкам. Нарцисс — второй по популярности весенний цветок. Букет из белых нарциссов символизирует нежность и тепло. Третье место занимают тюльпаны.

Фаленопсис порадует мам, которые предпочитают цветы в горшках. У этого вида орхидей богатая цветовая палитра: от классического белого до пурпурного и черного. Есть миниатюрные и большие сорта. Фаленопсис не требует особого ухода, цветет долго и обильно, почти не пахнет и не вызывает аллергии. Второй такой неприхотливый и красивый горшечный цветок вряд ли найдется.