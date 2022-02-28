Электромобиль Nissan Leaf загорелся в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 27 февраля, около 20:13, загорелась машина у дома на ул. Липовой в с. Красный Яр. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.