Цифровая платформа "Росгосстраха" "Мой_Сервис Авто" предлагает новый сервис и скидки к 8 марта

Цифровая платформа "Мой_Сервис Авто" от "Росгосстраха" представила клиентам новый продукт "АвтоУверенность". Он включает в себя выездные услуги и консультации для автовладельцев, а также круглосуточную онлайн поддержку. Поскольку среди клиентов сервисных вертикалей "Мой_Сервис" много представительниц прекрасного пола, специально к 8 марта "Росгосстрах" дарит дополнительную скидку на новый продукт в размере 10% по промокоду "VESNA2022".

"АвтоУверенность" — это комплексный сервисный продукт, который объединил в себе эвакуацию при поломке и ДТП (в радиусе 100 км от городов), запуск двигателя от внешнего источника, подвоз топлива, вскрытие дверей автомобиля, замену или ремонт колеса, круглосуточную юридическую и техническую линию (без ограничений по количеству обращений), онлайн услуги аварийного комиссара при ДТП и организацию независимой экспертизы. Помимо этого в новый продукт входит широкий спектр неограниченных тематических онлайн-консультаций: "Обжалование штрафа"; "Европротокол"; "Экстренные действия при ДТП"; "Экстренные действия при поломке автомобиля"; "Ошибки на приборной панели"; "Заказ-наряд и рекомендации СТОА"; "Самостоятельное устранение проблемы на месте"; запись на ремонт к дилеру; "Техника Осмотр" и запись; "Регламентное Техобслуживание" и запись.

"Мы постоянно работаем над расширением сервисного ассортимента на наших цифровых платформах, тщательно анализируя запросы и пожелания клиентов, среди которых уже десятки тысяч пользователей "Мой_Сервис Авто", — комментирует директор Департамента развития бизнеса "Росгосстраха" Светлана Бери. — Большой плюс нового продукта "АвтоУверенность" в том, что буквально за 100 рублей в месяц (стоимость продукта без учета скидки 1500 рублей в год) автовладелец получает помощь на случай практически всех непредвиденных ситуаций с машиной, будь то поломка, ДТП или просто такой бытовой вопрос, как закончившийся неожиданно бензин. В нем объединены услуги и консультации полезные как для новичков, так и для опытных водителей".

С 2020 года "Росгосстрах" фокусируется не только на страховании, но и активно развивает направление сервисных цифровых платформ. К концу 2021 года у компании полностью функционируют две сервисные вертикали из трех ("Мой_Сервис Мед" и "Мой_Сервис Авто"), к которым подключились более 150 тыс. клиентов, а на стадии подготовки к запуску третья вертикаль "Мой_Сервис Дом".