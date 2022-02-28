28 февраля состоится онлайн-конференция, посвященная юбилею Седьмой симфонии Шостаковича

5 марта 2022 г. исполняется 80 лет симфонии Дмитрия Шостаковича. Седьмая (Ленинградская) симфония Шостаковича — гимн жизни и всего человеческого, была впервые исполнена в Куйбышеве 5 марта 1942 г. эвакуированным оркестром Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Симфония стала символом борьбы за жизнь в осажденном Ленинграде и на территории всего Советского Союза. Именно из Куйбышева, который в годы войны имел статус "запасной столицы", началось триумфальное шествие Седьмой симфонии.

Историческому юбилейному событию будет посвящен комплексный проект, состоящий из выставки, концерта, а также инсталляции и мэппинга на здание театра. 4 марта (19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30); 5 марта (19:00, 19:30, 20:00, 20:30) и 6 марта (21:00, 21:30, 22:00) будет организована уникальная световая проекция, посвященная самым важным вехам в истории создания симфонии Победы, а также периоду жизни Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве. Выставка "80 лет Седьмой (Ленинградской) симфонии" будет доступна для всех зрителей мероприятий театра с 5 по 28 марта в фойе Самарского академического театра оперы и балета — именно там, где оркестр Большого театра в начале 1942 года готовился к премьере.

В череде мероприятий — и онлайн-конференция, посвящённая 80-летию первого исполнения Седьмой симфонии в Куйбышеве, которая запланирована медиагруппой "Комсомольская правда" 28 февраля в 14:30.

Среди приглашенных спикеров: губернатор Самарской области Дмитрий Азаров; генеральный директор Государственного академического Большого театра России, заслуженный деятель искусств России Владимир Урин; министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. Ведущий Радио "Комсомольская правда" — Антон Челышев.

Участники расскажут, почему спустя 80 лет со дня первого исполнения симфония вновь актуальна, как создавалась и какое значение произведение имело для жителей всей страны и мира, как оркестр Большого театра работал в условиях эвакуации и готовился к первому исполнению, а также ответят на вопросы слушателей и зрителей.

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Мероприятие пройдет при поддержке Большого театра России, правительства Самарской области и Самарского академического театра оперы и балета.