Житель Самарской области застрелил знакомого, когда показывал ему ружье

В Ставропольском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, мужчина выпивал со знакомым у себя дома в с. Лопатино. Во время застолья нетрезвый подозреваемый решил показать другу найденное ружье и непроизвольно выстрелил. В итоге его приятель получил смертельную травму.

По словам подозреваемого, у него нет разрешения на оружие и ранее он никогда им не пользовался.