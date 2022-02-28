Дмитрий Азаров провел совещание по повышению устойчивости экономики региона

В понедельник, 28 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, главы городов, банковского сектора, представители профсоюзных и бизнес-объединений губернии.
"Все вы знаете об особых условиях, в которых мы работаем, работает экономика. Страна уже столкнулась с несправедливыми санкциями. Усилия России по завершению войны, которая на самом деле длится уже 8 лет, трактуются западными странами совершенно определенным образом. И в этих условиях от нас многое зависит по поддержанию стабильной работы экономики региона", — заявил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам совещания.
Губернатор отметил, что в последние годы были приложены существенные усилия для того, чтобы экономика региона работала устойчиво и развивалась динамично. Большое внимание было уделено поддержке системообразующих предприятий, в перечень которых входит 249 организаций, развитию предпринимательства, повышению инвестиционного климата.
Только в прошлом году в Самарской области было открыто 25 новых производств. А всего, начиная с 2018 года, в регионе запущено 75 крупных инвестиционных проектов, 66 из которых — в производственной сфере.
Эффективность экономической политики подтверждается ведущими международными рейтинговыми агентствами и высокими результатами региона в Национальном рейтинге состояния инвестклимата АСИ, где Самарская область поднялась с 65 до 8 места.
"Все это дало свои результаты. В прошлом году фактически мы восстановили допандемийный уровень развития экономики, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы добились того, что уровень безработицы в нашем регионе находится на рекордно низких показателях за весь постсоветский период. Все это благодаря нашей с вами работе по созданию условий для открытия новых производств, предприятий в различных сферах".
В современных реалиях, когда экономика страны, в том числе Самарской области, столкнулась с новыми вызовами, необходимо еще раз оценить ситуацию и выработать ряд решений.
"Нам необходимо обсудить возможную коррекцию наших стратегических планов. Мы с вами делали это, когда наша экономика столкнулась с вызовами, связанными с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции. И сейчас мы должны посмотреть, как скорректировать нашу работу для того, чтобы предвидеть потенциальные угрозы и демпфировать их", — отметил глава региона.
Отдельный вопрос — ценовая ситуация на продовольственном рынке. Напомним, этот вопрос регулярно обсуждается на совещаниях при губернаторе, предыдущее прошло 15 февраля.
"Время требует от нас дополнительного внимания к этим вопросам, еще более жесткой позиции по контролю за продовольственными ценами, чтобы не допустить спекуляций, а такие попытки уже есть, — акцентировал Дмитрий Азаров. — Никаких предпосылок для значительных колебаний цен на продовольствие в этот период просто не существует".
Губернатор отметил, что есть сезонные колебания стоимости товаров, но на предыдущем совещании был принят ряд решений, которые сейчас реализуются.
Не менее важный вопрос — поддержка социально незащищенных слоев населения. Напомним, на прошлой неделе губернатор поручил областному правительству провести индексацию 13 мер региональной поддержки на уровень инфляции — на 8,4%.
"Уверен, в ходе обсуждения вопросов по устойчивому развитию экономики мы выйдем на дополнительные решения по поддержке населения Самарской области", — отметил Дмитрий Азаров.
Губернатор добавил, что заседания штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области будут проходить чаще, чем обычно. Это необходимо для оценки текущей ситуации и принятия оперативных мер, чтобы сохранить стабильность и темпы развития всех отраслей, влияющих на качество жизни жителей губернии.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно