Дмитрий Азаров провел совещание по повышению устойчивости экономики региона

В понедельник, 28 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, главы городов, банковского сектора, представители профсоюзных и бизнес-объединений губернии.

"Все вы знаете об особых условиях, в которых мы работаем, работает экономика. Страна уже столкнулась с несправедливыми санкциями. Усилия России по завершению войны, которая на самом деле длится уже 8 лет, трактуются западными странами совершенно определенным образом. И в этих условиях от нас многое зависит по поддержанию стабильной работы экономики региона", — заявил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам совещания.

Губернатор отметил, что в последние годы были приложены существенные усилия для того, чтобы экономика региона работала устойчиво и развивалась динамично. Большое внимание было уделено поддержке системообразующих предприятий, в перечень которых входит 249 организаций, развитию предпринимательства, повышению инвестиционного климата.

Только в прошлом году в Самарской области было открыто 25 новых производств. А всего, начиная с 2018 года, в регионе запущено 75 крупных инвестиционных проектов, 66 из которых — в производственной сфере.

Эффективность экономической политики подтверждается ведущими международными рейтинговыми агентствами и высокими результатами региона в Национальном рейтинге состояния инвестклимата АСИ, где Самарская область поднялась с 65 до 8 места.

"Все это дало свои результаты. В прошлом году фактически мы восстановили допандемийный уровень развития экономики, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы добились того, что уровень безработицы в нашем регионе находится на рекордно низких показателях за весь постсоветский период. Все это благодаря нашей с вами работе по созданию условий для открытия новых производств, предприятий в различных сферах".

В современных реалиях, когда экономика страны, в том числе Самарской области, столкнулась с новыми вызовами, необходимо еще раз оценить ситуацию и выработать ряд решений.

"Нам необходимо обсудить возможную коррекцию наших стратегических планов. Мы с вами делали это, когда наша экономика столкнулась с вызовами, связанными с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции. И сейчас мы должны посмотреть, как скорректировать нашу работу для того, чтобы предвидеть потенциальные угрозы и демпфировать их", — отметил глава региона.

Отдельный вопрос — ценовая ситуация на продовольственном рынке. Напомним, этот вопрос регулярно обсуждается на совещаниях при губернаторе, предыдущее прошло 15 февраля.

"Время требует от нас дополнительного внимания к этим вопросам, еще более жесткой позиции по контролю за продовольственными ценами, чтобы не допустить спекуляций, а такие попытки уже есть, — акцентировал Дмитрий Азаров. — Никаких предпосылок для значительных колебаний цен на продовольствие в этот период просто не существует".

Губернатор отметил, что есть сезонные колебания стоимости товаров, но на предыдущем совещании был принят ряд решений, которые сейчас реализуются.

Не менее важный вопрос — поддержка социально незащищенных слоев населения. Напомним, на прошлой неделе губернатор поручил областному правительству провести индексацию 13 мер региональной поддержки на уровень инфляции — на 8,4%.

"Уверен, в ходе обсуждения вопросов по устойчивому развитию экономики мы выйдем на дополнительные решения по поддержке населения Самарской области", — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что заседания штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области будут проходить чаще, чем обычно. Это необходимо для оценки текущей ситуации и принятия оперативных мер, чтобы сохранить стабильность и темпы развития всех отраслей, влияющих на качество жизни жителей губернии.