Самарская область привлекает допсредства федерального бюджета на компенсации в связи с удорожанием стройматериалов

В понедельник, 28 февраля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабмина, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Центральными темами обсуждения стали оперативная обстановка в регионе, обеспечение условий проживания граждан, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, ход реализации национальных проектов, привлечение средств федерального бюджета для компенсации удорожания стоимости строительства объектов.
Открывая совещание, Виктор Кудряшов сообщил о том, что правительство региона принимает дополнительные меры по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях введения санкций западных стран в отношении России.
"Ничего неординарного не происходит, ситуация остается управляемой, все банковские операции проводятся без ограничений. Банковская система страны адаптировалась и готова к любым санкциям. Уже известно, что ставки по действующим кредитным договорам будут сохранены. Прошу поддерживать тесные контакты с предприятиями и организациями, оперативно получать информацию о возможных проблемах и своевременно их решать. Все планы, которые мы наметили, остаются неизменными, и я уверен, что мы их выполним", — заверил глава регионального кабмина.
Первый вице-губернатор призвал разъяснять подрядчикам и поставщикам, что министерства остаются крупнейшим и надежным заказчиком работ и услуг, и даже в случае изменения стоимости контрактов будут применяться региональные и федеральные механизмы компенсации.
Об оперативной обстановке на территории региона доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. В период с 21 по 28 февраля чрезвычайных происшествий на территории области не произошло. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Уровень воды в Волге в акватории Самары достигает 28,72 метров по Балтийской системе высот. Из-за теплой погоды лед становится тоньше, на реках образовались полыньи.
По итогам обсуждения Виктор Кудряшов дал поручение главам муниципалитетов активнее предупреждать жителей об опасности выхода на лед: установить в опасных местах аншлаги и информировать людей через средства массовой информации.
Министры областного правительства доложили главе регионального кабмина о том, что сделано для переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Напомним, в пятницу в Самарскую область прибыл поезд с гражданами из ДНР и ЛНР, это 266 человек, 133 из которых — дети. Они размещены в пунктах временного размещения, обеспечены горячим питанием и вещами первой необходимости.
По информации министра социально-демографической и семейной политики Регины Воробьевой, сейчас идет оформление документов на получение пособия для переселенцев в размере 10 тысяч рублей. Прибывшим гражданам выдаются банковские карты и сим-карты для мобильной связи. Специалисты минсоцдема прорабатывают вопрос о том, какие еще виды социальной поддержки область может предоставить переселенцам.
Регина Воробьева подчеркнула, что с момента открытия пунктов сбора помощи самарцы приносили вещи для жителей Донбасса, и в настоящее время сформирован запас всего, что необходимо прибывшим.
Минтруд работает над трудоустройством граждан, министерство образования наладило учебный процесс и направило в ПВР педагогов для дошкольников. Сейчас рассматривается вопрос о продолжении обучения в Самаре студентов средних специальных и высших учебных заведений — таких среди прибывших шестеро.
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян сообщил, что у большинства переселенцев отмечаются нарушения здоровья. Им оказывается необходимая медицинская помощь: организована выдача временных медицинских полисов, вакцинация. Пациентам с хроническими заболеваниями выдают лекарственные препараты. 19 человек госпитализированы в связи с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией либо обострением хронических болезней.
В пунктах временного размещения работают дежурные психологи: люди опасаются за жизнь родных, переживают из-за того, что были вынуждены оставить жилье и имущество.
"Мы видели, что люди приехали в состоянии крайней тревоги, они восемь лет жили в страхе. Сейчас, благодаря нашей поддержке, заботе неравнодушных самарцев, они постепенно возвращаются к нормальной жизни. Прошу министерство культуры, департамент туризма организовать культурную и экскурсионную программу, чтобы знакомство с Самарской областью было для прибывших интересным и приятным", — поручил Виктор Кудряшов.
Первый вице-губернатор также отметил, что начал работу фонд "Достойная помощь" -для переселенцев и пострадавших жителей Донбасса. Он обратился к коллегам и всем неравнодушным гражданам с призывом внести свой вклад в поддержку нуждающихся.
Участники совещания рассмотрели также вопрос о контрактации объектов в рамках реализации федеральных проектов "Формирование комфортной городской среды", "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". За исполнение этих задач отвечает министерство энергетики и ЖКХ региона. "Все контракты по трем проектам уже заключены или будут заключены до конца марта, — доложил министр Александр Мордвинов. — В том числе и контракты на крупные объекты благоустройства в городах Отрадный и Сызрань, проекты которых выиграли федеральный конкурс".
"Контракты заключены вовремя, это дает возможность своевременно начать работы и затем завершить их точно в срок", — отметил Виктор Кудряшов.
Особое внимание участники совещания уделили привлечению дополнительных федеральных ресурсов на компенсацию подрядным организациям в связи с удорожанием объектов строительства.
По информации главы регионального министерства строительства Николая Плаксина, из федерального бюджета уже направлено дополнительное финансирование в размере 44,5 млн руб. на строительство инфекционной больницы на улице Шверника в Самаре, 19 млн — Нефтегорской центральной районной больницы и 70 млн на строительство поликлиники в жилом микрорайоне "Волгарь". 180 млн руб. дополнительно выделено на строительство крытого футбольного манежа возле стадиона "Солидарность — Арена".
Порядка 20% от первоначальной стоимости контрактов на строительство школ планирует привлечь министерство образования региона.
"Коллеги, из федерального бюджета на компенсации в связи с удорожанием строительных материалов и работ выделено 70 млрд 300 млн руб., 40 млрд будет направлено на региональные объекты. Этот федеральный механизм поддержки отрасли отработан, процесс идет. В ноябре мы направили письма по первым объектам, и уже есть результат. Напоминаю — чем раньше мы будем готовить заявки, тем быстрее получим средства. Работу эту надо продолжать. Наша задача — привлечь порядка миллиарда рублей из федерального бюджета. Это позволит нам разгрузить региональный бюджет и направить эти ресурсы на развитие региона и решение социальных вопросов. А рачительное отношение к средствам областного бюджета — одна из задач регионального правительства", — подвел итоги обсуждения первый вице-губернатор.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.