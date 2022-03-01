Самарская область привлекает допсредства федерального бюджета на компенсации в связи с удорожанием стройматериалов

В понедельник, 28 февраля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабмина, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Центральными темами обсуждения стали оперативная обстановка в регионе, обеспечение условий проживания граждан, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, ход реализации национальных проектов, привлечение средств федерального бюджета для компенсации удорожания стоимости строительства объектов.

Открывая совещание, Виктор Кудряшов сообщил о том, что правительство региона принимает дополнительные меры по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях введения санкций западных стран в отношении России.

"Ничего неординарного не происходит, ситуация остается управляемой, все банковские операции проводятся без ограничений. Банковская система страны адаптировалась и готова к любым санкциям. Уже известно, что ставки по действующим кредитным договорам будут сохранены. Прошу поддерживать тесные контакты с предприятиями и организациями, оперативно получать информацию о возможных проблемах и своевременно их решать. Все планы, которые мы наметили, остаются неизменными, и я уверен, что мы их выполним", — заверил глава регионального кабмина.

Первый вице-губернатор призвал разъяснять подрядчикам и поставщикам, что министерства остаются крупнейшим и надежным заказчиком работ и услуг, и даже в случае изменения стоимости контрактов будут применяться региональные и федеральные механизмы компенсации.

Об оперативной обстановке на территории региона доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. В период с 21 по 28 февраля чрезвычайных происшествий на территории области не произошло. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Уровень воды в Волге в акватории Самары достигает 28,72 метров по Балтийской системе высот. Из-за теплой погоды лед становится тоньше, на реках образовались полыньи.

По итогам обсуждения Виктор Кудряшов дал поручение главам муниципалитетов активнее предупреждать жителей об опасности выхода на лед: установить в опасных местах аншлаги и информировать людей через средства массовой информации.

Министры областного правительства доложили главе регионального кабмина о том, что сделано для переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Напомним, в пятницу в Самарскую область прибыл поезд с гражданами из ДНР и ЛНР, это 266 человек, 133 из которых — дети. Они размещены в пунктах временного размещения, обеспечены горячим питанием и вещами первой необходимости.

По информации министра социально-демографической и семейной политики Регины Воробьевой, сейчас идет оформление документов на получение пособия для переселенцев в размере 10 тысяч рублей. Прибывшим гражданам выдаются банковские карты и сим-карты для мобильной связи. Специалисты минсоцдема прорабатывают вопрос о том, какие еще виды социальной поддержки область может предоставить переселенцам.

Регина Воробьева подчеркнула, что с момента открытия пунктов сбора помощи самарцы приносили вещи для жителей Донбасса, и в настоящее время сформирован запас всего, что необходимо прибывшим.

Минтруд работает над трудоустройством граждан, министерство образования наладило учебный процесс и направило в ПВР педагогов для дошкольников. Сейчас рассматривается вопрос о продолжении обучения в Самаре студентов средних специальных и высших учебных заведений — таких среди прибывших шестеро.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян сообщил, что у большинства переселенцев отмечаются нарушения здоровья. Им оказывается необходимая медицинская помощь: организована выдача временных медицинских полисов, вакцинация. Пациентам с хроническими заболеваниями выдают лекарственные препараты. 19 человек госпитализированы в связи с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией либо обострением хронических болезней.

В пунктах временного размещения работают дежурные психологи: люди опасаются за жизнь родных, переживают из-за того, что были вынуждены оставить жилье и имущество.

"Мы видели, что люди приехали в состоянии крайней тревоги, они восемь лет жили в страхе. Сейчас, благодаря нашей поддержке, заботе неравнодушных самарцев, они постепенно возвращаются к нормальной жизни. Прошу министерство культуры, департамент туризма организовать культурную и экскурсионную программу, чтобы знакомство с Самарской областью было для прибывших интересным и приятным", — поручил Виктор Кудряшов.

Первый вице-губернатор также отметил, что начал работу фонд "Достойная помощь" -для переселенцев и пострадавших жителей Донбасса. Он обратился к коллегам и всем неравнодушным гражданам с призывом внести свой вклад в поддержку нуждающихся.

Участники совещания рассмотрели также вопрос о контрактации объектов в рамках реализации федеральных проектов "Формирование комфортной городской среды", "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". За исполнение этих задач отвечает министерство энергетики и ЖКХ региона. "Все контракты по трем проектам уже заключены или будут заключены до конца марта, — доложил министр Александр Мордвинов. — В том числе и контракты на крупные объекты благоустройства в городах Отрадный и Сызрань, проекты которых выиграли федеральный конкурс".

"Контракты заключены вовремя, это дает возможность своевременно начать работы и затем завершить их точно в срок", — отметил Виктор Кудряшов.

Особое внимание участники совещания уделили привлечению дополнительных федеральных ресурсов на компенсацию подрядным организациям в связи с удорожанием объектов строительства.

По информации главы регионального министерства строительства Николая Плаксина, из федерального бюджета уже направлено дополнительное финансирование в размере 44,5 млн руб. на строительство инфекционной больницы на улице Шверника в Самаре, 19 млн — Нефтегорской центральной районной больницы и 70 млн на строительство поликлиники в жилом микрорайоне "Волгарь". 180 млн руб. дополнительно выделено на строительство крытого футбольного манежа возле стадиона "Солидарность — Арена".

Порядка 20% от первоначальной стоимости контрактов на строительство школ планирует привлечь министерство образования региона.

"Коллеги, из федерального бюджета на компенсации в связи с удорожанием строительных материалов и работ выделено 70 млрд 300 млн руб., 40 млрд будет направлено на региональные объекты. Этот федеральный механизм поддержки отрасли отработан, процесс идет. В ноябре мы направили письма по первым объектам, и уже есть результат. Напоминаю — чем раньше мы будем готовить заявки, тем быстрее получим средства. Работу эту надо продолжать. Наша задача — привлечь порядка миллиарда рублей из федерального бюджета. Это позволит нам разгрузить региональный бюджет и направить эти ресурсы на развитие региона и решение социальных вопросов. А рачительное отношение к средствам областного бюджета — одна из задач регионального правительства", — подвел итоги обсуждения первый вице-губернатор.