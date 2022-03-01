По данным Страхового Дома ВСК, самым травматичным знаком зодиака этой зимой стали львы.
На их долю приходится 17% страховых случаев. На втором месте по этому показателю расположились рыбы — 12%. Третий самый травматичный знак зодиака — тельцы, которых набралось 11% от общего числа пострадавших.
Следом за "призерами" идут весы (10%), водолеи (9%), раки (9%), овны (8%), близнецы (6%) и козероги (6%). Реже всех пациентами по несчастным случаям и болезням становились девы (5%), стрельцы (5%) и скорпионы (2%).
"К сожалению, никто не защищен от травм. Наиболее распространенными повреждениями этой зимой стали переломы — около 30% от общего числа обращений. На втором месте — растяжение связок, третье — сотрясение мозга. Во избежание материальных потерь, связанных с затратами на лечение и снижением дохода в момент нахождения на больничном, стоит позаботиться о страховой защите заранее. ВСК уже 30 лет беспокоится о своих клиентах и может предложить покрытие от всех возможных травм и повреждений", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.