В Тольятти вскрылся коммерческий подкуп

В Тольятти направили в суд уголовное дело двоих местных жителей, обвиняемых в коммерческом подкупе. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, один из мужчин представлял интересы ООО, которое покупало лом черных металлов. Он договорился со знакомым о коммерческом подкупе представителя продавца.

Вознаграждение предназначалось за то, что покупателям отгрузят больше металла, чем указано в договоре. В результате со склада продавца вывезли более 12 т товара, в то время как сделка предусматривала покупку 6 тонн.

За это представитель контрагента получил около 34 тыс. рублей.