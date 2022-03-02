В Самарской области с тонкого льда эвакуировали двух человек

Во вторник, 1 марта, спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти сняли со льда двух человек - 18-ти и 15-ти лет.
Молодые люди отправились к Молодецкому кургану по льду. В какой-то момент лед под ногами стал трескаться. Тогда они обратились за помощью к спасателям.
Вызов на спасательную станцию поступил в 20:43. Для проведения поисковых работ и эвакуации людей на берег вышел спасательный аэроглиссер "Север". Поиски были осложнены темным временем суток. В 22:43 путешественников с помощью спасательных средств подняли на борт спасательного судна и доставили до спасательной станции.
Там с ними была проведена профилактическая беседа об опасности тонкого льда. Спасательные работы проводились совместно с сотрудниками полиции.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.