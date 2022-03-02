В Самарской области с тонкого льда эвакуировали двух человек

Во вторник, 1 марта, спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти сняли со льда двух человек - 18-ти и 15-ти лет.

Молодые люди отправились к Молодецкому кургану по льду. В какой-то момент лед под ногами стал трескаться. Тогда они обратились за помощью к спасателям.

Вызов на спасательную станцию поступил в 20:43. Для проведения поисковых работ и эвакуации людей на берег вышел спасательный аэроглиссер "Север". Поиски были осложнены темным временем суток. В 22:43 путешественников с помощью спасательных средств подняли на борт спасательного судна и доставили до спасательной станции.

Там с ними была проведена профилактическая беседа об опасности тонкого льда. Спасательные работы проводились совместно с сотрудниками полиции.