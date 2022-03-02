Два автомобиля загорелись вечером на разных улицах Самары

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Во вторник, 1 марта, примерно в 18:36, напротив дома № 139 по пр. Юных Пионеров в Самаре загорелась Lada Priora. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.