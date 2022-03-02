Дмитрий Азаров оценил качество капитального ремонта ДК в Красноярском районе

В ходе рабочей поездки в Красноармейский район губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта Дома культуры "Дружба", расположенного в поселке Угловой. Работы стартовали здесь в прошлом году по нацпроекту "Культура", инициированному президентом страны Владимиром Путиным.

До этого здание, построенное в 1966 г., не ремонтировалось и, конечно, нуждалось в обновлении.

Отремонтированный ДК открыл свои двери в сентябре прошлого года и сразу стал центром культурной жизни и местом для встреч и общения как для взрослых, так и для детей.

"Люди были несказанно рады, этого очень ждали. Мы получили возможности для реализации творческих запросов наших жителей, запросов коллективов, которые существовали и вновь образовались в нашем Доме культуры. Мы получили новое звуковое, световое, мультимедийное оборудование. Наши коллективы одеты в современные костюмы, у нас есть зрительный зал-трансформер, просторный холл, где можно проводить показы, выставки. В здании нашего ДК находится и библиотека, и мы сейчас работаем над пополнением книжного фонда", — рассказала Альбина Валькова, руководитель МКУ "Культура".

Осмотрев библиотеку, Дмитрий Азаров спросил, какие книги необходимы для пополнения библиотечного фонда. "Сделайте список, поговорите с ребятами, обязательно поможем", — заверил губернатор.

Также глава региона задал вопрос о том, проведен ли интернет, есть ли доступ электронным фондам библиотек. Альбина Валькова сообщила, что в библиотеке оборудован компьютерный класс, открытый для посетителей, есть вай-фай и доступ электронным библиотечным системам.

Сегодня ДК является культурно-досуговым центром не только для жителей посёлка, но и также близлежащих населенных пунктов: поселков Кондурчинский, Кириллинский, Линёвый, Удача, Трухмянка, Кочкари.

При ДК сформировано 12 клубных формирований, в них состоит порядка 200 участников. Основные творческие направления: хореография, вокал, инструментальное творчество.

Один из крупных коллективов, который создан на базе ДК "Дружба", — хореографический ансамбль "Яркое детство". В коллективе занимается около 80 ребят в возрасте от 3 до 17 лет. Среди них не только жители поселка Угловой, но и близлежащих сел. Хореографический ансамбль появился в 2017 г. и начинал работать на базе старого Дома культуры.

"Разница, конечно, огромная, — признается руководитель коллектива Евгения Семыкина. — Сейчас для нас созданы замечательные условия, есть все необходимое. Нам здесь хорошо, уютно, комфортно. И дети, и родители очень ждали и активно участвовали в открытии Дома культуры".

Преобразилось не только здание, изменения произошли и на прилегающих к Дому культуры территориях. Обновление стало возможным благодаря программе "Комплексное развитие сельских территорий". Здесь была обустроена автомобильная и велосипедная асфальтовая парковка на 40 мест, крыльцо с пандусами и поручнями при входе в здание СДК "Дружба", организована универсальная спортивно-игровая площадка. Теперь это современное и комфортное, единое культурно-досуговое пространство, которое служит зоной отдыха для детей и взрослых.