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Страхование Финансы

ВСК застраховала автопарк кировской "Горэлектросети"

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Кировский филиал Страхового Дома ВСК застраховал по договорам ОСАГО транспортные средства акционерного общества "Горэлектросеть".

Защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, всего полисами ОСАГО обеспечено около 80 автомобилей. Цена контракта составила почти 250 тысяч руб.

"На протяжении 30 лет ВСК защищает своих клиентов и ответственно подходит к урегулированию каждого страхового случая. Все это время мы активно развиваем свои услуги, в особенности в сфере автострахования. Сейчас еще одно большое региональное предприятие обратилось за помощью именно к нам. Это подтверждает высокое качество наших услуг. В свою очередь ВСК гарантирует максимально оперативное урегулирование всех страховых случаев", — отметила Елена Береснева, директор Кировского филиала Страхового Дома ВСК.

"Горэлектросеть" — это экономически стабильное и динамично развивающееся предприятие, основным видом деятельности которого является передача электрической энергии по собственным сетям от центров питания до конечного потребителя. Зона обслуживания предприятия составляет порядка 800 кв.км, куда входит областной центр Киров со всеми прилегающими территориями. Численность населения в зоне обслуживания составляет 500 тысяч человек.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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