Запуск "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb с космодрома Байконур отменен

Совет директоров британской компании OneWeb проголосовал за приостановку всех планировавшихся запусков своих спутников с космодрома Байконур, в том числе, предстоящего пуска самарской ракеты "Союза-2.1б", сообщает tass.ru.

"Совет OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с Байконура", — сообщили в компании.

Напомним, ранее Роскосмос назвал выход правительства Великобритании из состава акционеров OneWeb условием запуска ее спутников, что связано с "враждебной позицией Великобритании в отношении России". В госкорпорации подчеркнули, что отказ от запуска не приведет к экономическому ущербу, поскольку создание ракет и разгонных блоков уже оплачено.

В среду британское правительство объявило, что не будет продавать свою долю в OneWeb и обсуждает ситуацию с другими акционерами компании.