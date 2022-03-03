Старт самарского "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb оказался под вопросом

Старт самарского "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb, который должен состояться в субботу, 5 марта, оказался под вопросом из-за текущей внешнеполитической ситуации, сообщает Роскосмос.

Госкорпорация запросила у компаний Arianespace и OneWeb гарантийные письма, что космические аппараты OneWeb не будут использованы в военных целях. В ином случае ракету-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками снимут со стартового комплекса и увезут в монтажно-испытательный корпус.

"Требуем предоставить исчерпывающие юридически обязывающие гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях и не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам. У нас есть время до 4 марта, до 21:30 по московскому времени, когда работы по организации пуска станут необратимыми. Если мы не получим такого подтверждения от наших партнеров, ракета будет снята со старта, а спутники отправлены в монтажно-испытательной корпус", — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Космические аппараты OneWeb в рамках запланированного на 5 марта запуска произведены компанией OneWeb Satellites (50% акций принадлежит AIRBUS Defence and Space и 50% акций принадлежит компании OneWeb) на заводе в штате Флорида (США). Проект OneWeb с 2020 г. осуществляли компания Bharti Global (Индия) и правительство Великобритании, владевшие по 42,2% акций. Оставшиеся доли распределяли между собой компании Softbank (Япония) — 12,3% и Hughes Network Systems (США) — 2,6%, а также миноритарные акционеры. В сентябре 2021 г. компания Eutelsat завершила инвестирование в OneWeb, получив на тот момент 24% акций и статус совладельца. В августе 2021 г. южнокорейский конгломерат Hanwha объявил об инвестировании в OneWeb через дочернюю оборонную IT-компанию Hanwha Systems, которая намерена получить около 8,8% в новом распределении долей. Держателем контрольной акции являлось и остается правительство Великобритании.

"В связи с враждебной позицией Великобритании в отношении России еще одним условием запуска космических аппаратов 5 марта является выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb", — уточняют в Роскосмосе.

В госкомпании отметили, что отказ от проведения пуска не нанесет серьезного экономического ущерба деятельности Роскосмоса и его дочерним организациям. Создание ракет и разгонных блоков оплачено заказчиком практически в полном объеме. Имеющиеся на космодроме Байконур спутники будут находиться там до разрешения ситуации. Иных средств выведения аппаратов орбитальной группировки OneWeb в ближайшей перспективе не предвидится, а без пополнения группировки невозможно полноценное функционирование системы. При этом российская сторона готова выполнить свои обязательства при предоставлении инозаказчиком соответствующих юридических гарантий.

В настоящее время идет плановая подготовка к пуску. В четверг, 3 марта, планируется провести контрольный набор стартовой готовности разгонного блока "Фрегат", во второй половине дня пройдут генеральные испытания. В пятницу вечером — заседание Государственной комиссии, по итогам которого должно быть принято решения о заправке ракеты-носителя топливом.

При отмене пуска снятие ракеты-носителя со стартового комплекса пройдет без последствий. В частности, химические источники тока разгонного блока "Фрегат" заряжены до конца апреля 2022 г., а калибровка системы управления разрешает его использование до мая. Двигательная установка "Фрегата" заправлена компонентами топлива, его можно использовать до 10 августа этого года. Ракета-носитель "Союз-2.1б" имеет длительный гарантийный срок, при необходимости ее можно использовать и по другому назначению.