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Страхование Финансы

ВСК признана лучшим работодателем в России среди крупнейших страховых компаний

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК стал лучшим работодателем России среди страховых компаний по версии крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В Рейтинге работодателей России приняли участие 1923 компании, 783 из которых дошли до финала. Они оценивались по трем независимым критериям: HR-анкета, внутренняя оценка eNPS и внешняя оценка кандидатов. В опросе участвовали более 70 тысяч соискателей, которые отдали почти 285 тысяч голосов по каждой из 20 отраслей. Чаще всего они отмечали в понравившихся компаниях "дружный коллектив, отличную атмосферу, а также возможности для профессионального роста и развития".

ВСК попала в группу крупнейших организаций с численностью сотрудников более 5 тысяч человек. В этом списке компания заняла 33-е место, набрав 102,22 балла. Это лучшая позиция среди специализированных страховых компаний России, дошедших до финала. Всего в сегменте "крупнейшие работодатели" конкуренцию ВСК составили 95 участников рынка из 15 регионов страны.

"На протяжении 30 лет ВСК уделяет особое внимание защите жизни и здоровья персонала, предоставляет социальные гарантии, реализует мероприятия, направленные на сплочение и повышение вовлеченности персонала. Мы высоко ценим своих сотрудников. Команда вовлеченных людей, где каждый может реализовать себя и достигать выдающихся результатов вместе с компанией — один из пяти важнейших приоритетов, записанных в нашей стратегии. И попадание в рейтинг лучших работодателей страны показывает, что мы движемся в правильном направлении. Сегодня многие соискатели на рынке страхования готовы выбрать в качестве будущего работодателя именно ВСК", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"Рейтинг работодателей — это показатель открытости и включенности бизнеса и доверия со стороны людей. И конкурировать за кандидатов, а также за места в Рейтинге с каждым годом становится всё сложнее: растет осознанность в отношении персонала, увеличивается количество компаний, перехватывающих друг у друга "знамя" лидера. Поздравляю Страховой Дом ВСК с лидерской позицией в рейтинге среди крупнейших страховых компаний", — отметила Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог Рейтинга работодателей России.

Федеральный Рейтинг работодателей России — самый масштабный и авторитетный рейтинг страны, в методологии которого учтены лучшие зарубежные практики. Организатором является крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Рейтинг проводится с 2010 года.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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