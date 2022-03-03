5 марта состоится финальный пресс-тур турпроекта "Поехали! Зимний отдых в Самарской области"

В пятницу, 5 марта, состоится финальный пресс-тур зимнего этапа проекта "Поехали! Отдых в Самарской области", организованного департаментом туризма регионального министерства культуры при поддержке областного правительства для представителей средств массовой информации и блогеров.

Еженедельно на протяжении зимы участники проекта знакомились с туристическими площадками Самарской области, где можно отдохнуть в осенне-зимний период, пробовали себя в зимних экстремальных видах спорта, снимали пейзажи заснеженных Жигулевских гор и рассказывали об этом в своих материалах.

Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

В этот раз медиапредставители посетят "Живой уголок "Сказка" в пос.Управленческий, чтобы познакомиться с северными и пятнистыми оленями, ламой, овцами и козами, дикобразами и сурками, енотом и лисами. В программе - традиционные русские масленичные забавы.

Финальной площадкой заключительного пресс-тура зимнего этапа проекта станет загородный комплекс Sky-Village, здесь состоится торжественное награждение участников проекта "Поехали!" благодарственными письмами при участии замминистра — руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области Артура Абдрашитова.