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Туризм Общество

5 марта состоится финальный пресс-тур турпроекта "Поехали! Зимний отдых в Самарской области"

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 марта, состоится финальный пресс-тур зимнего этапа проекта "Поехали! Отдых в Самарской области", организованного департаментом туризма регионального министерства культуры при поддержке областного правительства для представителей средств массовой информации и блогеров.

Еженедельно на протяжении зимы участники проекта знакомились с туристическими площадками Самарской области, где можно отдохнуть в осенне-зимний период, пробовали себя в зимних экстремальных видах спорта, снимали пейзажи заснеженных Жигулевских гор и рассказывали об этом в своих материалах.

Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

В этот раз медиапредставители посетят "Живой уголок "Сказка" в пос.Управленческий, чтобы познакомиться  с северными и пятнистыми оленями, ламой, овцами и козами, дикобразами и сурками, енотом и лисами. В программе - традиционные русские масленичные забавы.

Финальной площадкой заключительного пресс-тура зимнего этапа проекта станет загородный комплекс Sky-Village, здесь состоится торжественное награждение участников проекта "Поехали!" благодарственными письмами при участии замминистра — руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области Артура Абдрашитова.

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Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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