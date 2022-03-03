В Самаре отправили в суд дело об убийстве 15-летней давности

В Самаре закончили расследовать уголовное дело об убийстве, произошедшем 15 лет назад, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, ночью 30 апреля 2006 г. 34-летний мужчина 21 раз ударил незнакомца по голове деревянным бруском и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, но смогли спасти.
При этом преступление произошло возле трамвайных путей, и правоохранителям нужно было выяснить, не являлись ли травмы последствием того, что мужчину сбил трамвай. Однако экспертиза показала, что жертва получила множество ударов.
Позже полицейские нашли знакомых обвиняемого. Они рассказали, что не обращались к правоохранителям из-за того, что боялись фигуранта. Согласно показаниям этих людей, они выпивали с обвиняемым. Один человек из компании попросил сигареты у проходившего мимо незнакомца, а тот грубо отказал. Из-за этого обвиняемый избил прохожего палкой.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение