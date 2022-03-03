В Самаре отправили в суд дело об убийстве 15-летней давности

В Самаре закончили расследовать уголовное дело об убийстве, произошедшем 15 лет назад, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, ночью 30 апреля 2006 г. 34-летний мужчина 21 раз ударил незнакомца по голове деревянным бруском и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, но смогли спасти.

При этом преступление произошло возле трамвайных путей, и правоохранителям нужно было выяснить, не являлись ли травмы последствием того, что мужчину сбил трамвай. Однако экспертиза показала, что жертва получила множество ударов.

Позже полицейские нашли знакомых обвиняемого. Они рассказали, что не обращались к правоохранителям из-за того, что боялись фигуранта. Согласно показаниям этих людей, они выпивали с обвиняемым. Один человек из компании попросил сигареты у проходившего мимо незнакомца, а тот грубо отказал. Из-за этого обвиняемый избил прохожего палкой.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.