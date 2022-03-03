Дмитрий Азаров: Мы прилагаем все усилия, чтобы АвтоВАЗ возобновил производство

АвтоВАЗ может начать работу в условиях санкций после мартовских праздников. Об этом в четверг, 3 марта, губернатор Дмитрий Азаров заявил в программе "Главная тема" в прямом эфире ГТРК "Самара".

Напомним, АвтоВАЗ приостановит сборку автомобилей Lada на четыре дня "в связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании". Завод не будет работать 5 марта, а также с 9 по 11 марта.

Глава региона рассказал, что сегодня, 3 марта, встретился с сотрудниками завода и его руководством и обсудил, как обеспечить устойчивую работу производства.

"В Москве мне удалось переговорить с министром труда РФ, и мы обсудили меры поддержки, которые будут оказаны. Подготовим и обращение к правительству страны. Состояние предприятия сейчас мониторится Министерством промышленности России".

Дмитрий Азаров напомнил, что президентом России Владимиром Путиным во время пандемии коронавируса была оказана большая поддержка АвтоВАЗу, которая позволила стабилизировать ситуацию на предприятии. Все социальные обязательства предприятия перед своими тружениками исполнены в прошлом году, некоторые из них были увеличены в связи с ковидом, отметил губернатор.

Он добавил, что регион участвует в программе АвтоВАЗа по улучшению условий труда, которая исчисляется четырьмя миллиардами рублей, повышая его финансовую устойчивость.

"У коллектива есть сегодня тревоги, и это понятно. Страна столкнулась с несправедливыми беспрецедентными по масштабу санкциями, которые влияют и на наш флагман машиностроения. Сегодня мы с руководством предприятия обсудили и пути разрешения тех проблемных вопросов, которые уже возникают", - сообщил Дмитрий Азаров.

Те меры, которые предпринимаются, должны позволить предприятию после мартовских праздников возобновить работу.

"Мы прилагаем к этому максимальные усилия. Меры поддержки для АвтоВАЗа разрабатываются правительством. АвтоВАЗ не раз преодолевал сложные экономические проблемы, которые возникали. Объединившись и действуя сообща, профессионально, точно, получим и поддержку на федеральном уровне, и преодолеем и эти барьеры, которые сегодня ставят по развитию экономики РФ", — подчеркнул губернатор.